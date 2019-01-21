Літні люди за кермом: чи варто обмежувати їх у праві керувати автомобілем
Минулого тижня герцог Единбурзький Філіп потрапив в автомобільну аварію. Чи не найбільше здивування у цій історії викликало те, що 97-річний чоловік, попри поважний вік, сам перебував за кермом автівки.
У частини українських інтернет-користувачів самостійність Філіпа викликала повагу і навіть захват.
"Міцний дідуган! В такому віці крутити кермо - молодець", - писав один з них.
Інші ж виказували зовсім протилежну реакцію: "В такому віці водійське посвідчення треба відбирати в примусовому порядку".
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Думка про те, що через сумнівний стан здоров'я літніх людей їх небезпечно пускати за кермо, серед українських користувачів виявилася доволі популярною. Її нерідко можна було побачити в обговоренні новин про аварію за участю Філіпа.
Та чи є якісь законодавчі підстави обмежувати таких людей у праві керувати автівкою?
Керуй скільки хочеш, якщо можеш
В окремих країнах - зокрема у Великій Британії - дійсно існують певні обмеження на керування автомобілем для літніх людей.
Так, після досягнененя 70-річного віку посвідчення британських водіїв анулюються. Аби поновити їх дію, власникам доводиться заповнювати спеціальні форми, самостійно засвідчувати в них свій стан здоров'я і можливість керувати автівкою.
Частіше поновлювати права доводиться й літнім жителям окремих американських штатів - зокрема Айови, Нью-Мексико і Північної Кароліни.
В Україні ж жодних вікових обмежень на керування авто наразі не існує.
Єдина формальна підстава, яка може завадити українцям літнього віку отримати водійське посвідчення, - непроходження медогляду: водію можуть відмовити у праві керувати автівкою в разі виявлення таких протипоказань, як хвороби серця, підвищений кров'яний тиск чи проблеми з зором і слухом.
Втім, можливість "купити" медичну довідку нівелює дієвість таких правил, зазначає експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв. Та незабаром, каже він у розмові з BBC, ситуація з отриманням водійських прав літніми людьми суттєво зміниться.
На думку Караваєва, необхідно переймати західний досвід і запроваджувати обмеження у цьому питанні.
"Якщо ми говоримо про повагу до права людини на свободу пересування, то будь-які заборони - це неправильно. Водночас ми маємо розуміти, що якщо у водія серцево-судинне захворювання, або є загроза, що він знепритомніє, - це створює потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Тому так, додаткові медогляди після досягнення певного віку - це правильне рішення", - каже Караваєв.
І запровадження таких правил - питання кількох років, додає експерт.
Він нагадує, що Україна взяла на себе зобов'язання до 2021 року імплементувати директиви ЄС, які мають привести українське законодавство у відповідність до європейських норм.
В одній з цих директив йдеться якраз про можливість проведення додаткових медоглядів та переатестацій для людей, які досягли певного віку і хочуть продовжувати керувати автомобілем".
"Звісно, поки що ми більше говоримо про необхідність цих змін, а от робимо все дуже повільно, набагато повільніше, ніж потрібно. Але все одно - скоро ми до цього прийдемо. Чекати лишилося всього два роки".
Літні водії дійсно небезпечні?
Дані дослідників не підтверджують побоювання щодо здатності літніх людей керувати автомобілем і не створювати небезпеку для інших учасників дорожнього руху.
У 2016 році вчені з британського університету Свонсі дійшли висновку, що водії віком за 70 років потрапляють в аварії у 3-4 рази рідше, ніж чоловіки віком 17-21 рік.
Молоді водії, приміром, частіше потрапляють в аварії через перевищення швидкості, а також через втрату контролю над автівкою.
Найбільш безпечними дослідники назвали водіїв віком від 40 до 50 років.
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