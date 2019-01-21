WhatsApp обмежує можливості поширювати повідомлення

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WhatsApp обмежує користувачів у можливостях передавати одні й ті самі повідомлення. Тепер переслати один меседж можна буде максимум п'ять разів.

Так платформа хоче взяти під контроль розповсюдження неправдивої інформації.

Сервіс, що належить Facebook, вже запровадив аналогічні правила шість місяців тому в Індії. До таких дій у компанії вдалися після кількох випадків лінчувань, які, як припускають, сталися після розповсюдженні фейкової інформації через цей месенджер.

Дотепер користувачі могли пересилати повідомлення до 20 разів.

Про оновлення правил оголосили на заході в Джакарті, що в Індонезії. У квітні у цій країні заплановані загальні вибори.

Фірма розповіла BBC, що ухвалила таке рішення після "ретельної" оцінки результатів піврічних тестів.

"Наш новий ліміт значно скоротив кількість скопійованих повідомлень по всьому світу", - додала прес-секретар.

"[Це] допоможе WhatsApp залишитися сервісом для обміну приватними повідомленнями з тими, з ким користувачі підтримують тісний контакт. Ми продовжимо дослухатися до відгуків користувачів про їхній досвід, і з часом шукати нові способи розв'язання проблеми вірусного контенту".

Зашифровані повідомлення

Груповий час у WhatsApp може нараховувати до 256 користувачів.

Тепер один користувач теоретично може пересилати повідомлення лише 1 280 акаунтам, а не 5 120, як було раніше.

Однак ніщо не заважає тим, хто отримає вірусне повідомлення, самим переслати його ще п'ять разів.

Це обмеження вводять у момент, коли WhatsApp та інші сервіси Facebook починають контролювати через звинувачення у поширенні пропаганди та неправдивої інформації.

Минулого тижня Facebook оголосив, що видалив 500 сторінок та облікових записів, які нібито були причетні до розповсюдження фальшивих новин в Центральній Європі, Україні та інших країнах Східної Європи.

Нещодавно там також оголосили, що найняли команду факт-чекерів з Лондона, щоб перевіряти вміст своєї головної платформи.

Завдяки шифруванню, яке використовує WhatsApp, повідомлення можуть читати лише їхні відправники та одержувачі. А це обмежує здатність фірми виявляти розповсюдження неправдивої інформації.

Але наприкінці минулого року індійська преса повідомила, що уряд розглядає зміну закону, що змусить Facebook контролювати WhatsApp за "незаконний" контент. Це може ускладнити використання технології шифрування.

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