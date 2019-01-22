У Росії намагалися викрасти літак: пасажир рейсу хотів летіти в Афганістан
Пасажир рейсу "Аерофлоту", що виконував політ з Сургута в Москву, зажадав направити літак до Афганістану. В результаті лайнер приземлився в Ханти-Мансійську. Підозрюваного затримали, повідомляють джерела "Інтерфаксу" і "ТАСС".
За попередніми даними, зброї у затриманого не знайшли.
В "Аерофлоті" BBC повідомили, що не коментують ситуацію. Російський Національний антитерористичний комітет ситуацію також не коментує.
Джерело агентства "ТАСС" стверджує, що на борту зафіксували "факт хуліганства", а не спробу захоплення.
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Водночас джерело агентства "Інтерфакс", яке першим повідомило про інцидент, стверджує, що 41-річний росіянин спробував перенаправити літак в Афганістан. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджують.
Обізнане джерело, що побажало залишитися анонімним, повідомило Російській службі BBC, що літак спробувала перенаправити в Афганістан "неадекватна людина". Джерело "Інтерфаксу" стверджує, що чоловіка неодноразово затримували за адміністративні порушення, вчинені в нетверезому стані.
Джерело "РИА Новости" розповіло, що екіпажу літака вдалося вмовити пасажира, який вимагав летіти до Афганістану, приземлитися на дозаправку в аеропорту Ханти-Мансійська.
За попередніми даними, всього на борту літака перебували 75 людей, з яких сім - члени екіпажу.
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