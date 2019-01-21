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Тристоронні газові консультації у Брюсселі завершилися практично безрезультатно. Російський "Газпром" пропонує українському "Нафтогазу" продовжити чинні контракти, Україна хоче новий договір за європейськими правилами.

Консультації щодо газових питань пройшли в понеділок у Брюсселі за участі представників України, Росії та Єврокомісії.

Дія газових угод завершується 1 січня 2020 року, а відтак, сторони мають менше року, аби узгодити нові умови транзиту російського газу територією України, а також можливість відновлення його постачання до України, яка не імпортує газ із Росії від листопада 2015 року.

Позиція України

За підсумками переговорів Павло Клімкін повідомив, що російська сторона готова продовжити дію чинних контрактів.

"Пан Міллер тричі повідомив, що вони готові продовжити існуючі контракти, ці контракти їм, мабуть, в радість", - сказав український міністр.

За словами пана Клімкіна, "Газпром" відмовляється від визнання рішень Стокгольмського арбітражу та не визнає нове газове законодавство України, на основі якого і пропонується підписати новий контракт.

На переговорах Україна заявила, що готова підписати угоду про транзит лише за європейськими правилами, які країна імплементує в законодавство.

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"Нафтогаз України" готовий розглядати майбутні угоди тільки у випадку їх повної відповідності тому європейському законодавству, яке було імплементовано Україною", - сказав керівник компанії Андрій Коболєв.

У Києві вважають, що такими діями Москва хоче затягнути газові переговори до весни-літа 2019 року через вибори президента.

Що каже Росія

Російська ж сторона після завершення переговорів підтвердила бажання продовжити дію контрактів та акцентувала увагу на зростанні ризиків транзиту російського газу через Україну.

"Очевидно, що ризики надійності транзиту російського газу через Україну та газопостачання українським споживачам в цьому році вищі, ніж в минулому", - цитує пана Міллера російське агентство "РИА Новости".

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За його словами, об'єми газу, який Україна отримує по реверсу, різко скорочуються, так само як і скорочуються запаси газу в українських сховищах.

Яка думака ЄС

А от європейська сторона вийшла з переговорів більш оптимістичною.

Єврокомісар Шефчович заявив, що у ЄС хочуть, аби Україна та Росія підписала новий газовий контракт на понад десять років. Він має включати такі об'єми, які були б комерційно цікавими для залучення до української ГТС європейського інвестора з високою репутацією.

На цих переговорах європейська сторона передала свої пропозиції про нові умови постачання російського газу до країн ЄС з 2020 року.

"Сподіваюсь, що ми будемо мати контракт до кінця року, і довгостроковий транзит через Україну буде забезпечено", - сказав єврокомісар.

Наступні газові консультації у тристоронньому форматі заплановані на травень цього року. До цього українська сторона проаналізує пропозиції Єврокомісії та проведе додаткові переговори з цього приводу.

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