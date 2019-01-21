У Керченській протоці загорілися два судна, десять загиблих

Копирайт изображения Getty Images

У Керченській протоці загорілися два судна під прапором Танзанії, на одному з них міг статися вибух. Десятеро загиблих.

Судна перебували на якірній стоянці в нейтральних водах.

Інцидент стався за 15 морських миль від мису Такіль у нейтральних водах.

"Імовірно, стався вибух (на одному із суден). Потім вогонь перекинувся на інше судно. Відходить рятувальний буксир", - повідомили російському ТАСС у Федеральному агентстві морського та річкового транспорту.

Одне судно - газовоз. До рятувальників надійшла інформація, що люди стрибають за борт.

За даними Федерального агентства, на борту судна "Канді" перебувало 17 людей - громадяни Туреччини та Індії. На другому судні "Маестро" - 14 людей (теж представники цих двох країн).

За останньою інформацією, знайшли тіла десятьох загиблих, є врятовані.

На одному з суден, імовірно, відбувалася перевалка палива і стався вибух. "Спочатку помітили пожежу на одному судні, потім вона перекинулася на інше", - повідомили в російському Федеральному агентстві морського та річкового транспорту.

До рятувальної операції залучили близько десяти кораблів.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.