Клікни, щоб помолитися з Папою - новий додаток для смартфонів

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Папа Франциск запустив додаток, щоб заохотити католиків по всьому світу молитися разом з ним.

Програма Click to Pray повідомляє користувачеві, за що молиться понтифік, наприклад, за країну, яка постраждала від стихійного лиха або конфлікту. І запрошує всіх приєднатися до нього.

Тисячі людей спостерігали на площі Св. Петра у Ватикані, як Папа показав новий додаток на планшеті, який поряд тримав помічник.

Провівши пальцем по планшету, він повернувся до свого помічника і запитав: "Чи я це зробив?"

Папа Франциск сказав: "Сьогодні у мене є дві болі в серці. Колумбія і Середземномор'я".

Він мав на увазі автомобільну бомбу в Колумбії, через яку загинули 20 курсантів поліції, а також смерть 170 мігрантів у Середземному морі.

Папа Франциск сказав, що інтернет - це спосіб "залишатися на зв'язку з іншими, ділитися цінностями і проектами, а також висловлювати бажання формувати спільноту".

Додаток доступний шістьма мовами.

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