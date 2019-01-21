У Києві збудують перше кладовище для тварин

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядає кладовище для домашніх тварин Casa Rosa у Римі

У Києві збудують кладовище для тварин, щоб припинити стихійні поховання домашніх улюбленців, заявила міська влада.

В КМДА зізнаються, що необхідність будівництва такого кладовища назріла вже давно. Перший легальний цвинтар з'явиться у столиці вже у 2020 році.

"До нас надходить надзвичайно багато скарг і звернень щодо стихійних поховань тварин у зелених зонах Києва, парках і скверах. Тож київська влада прийняла рішення щодо створення кладовища, і на поточний рік вже виділено 2 мільйони гривень для початку цієї роботи", - повідомив керівник департаменту міського благоустрою Тарас Панчій у понеділок.

За його словами, дуже важливо забезпечити можливість цивілізованого поховання домашніх улюбленців киян.

Саме тому міська влада прийняла рішення про будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин та крематорію на вулиці Пухівська у Деснянському районі.

Зараз на цьому місці триває інвентаризація та фаховий аналіз щодо придатності та подальшого використання будівель.

"За бажанням власників, їхнього улюбленця можна буде перепоховати - зі стихійного кладовища на спеціально для цього облаштоване", - сказав пан Панчій.

Також, за його словами, у Дарницькому районі столиці з'явиться новий центр захисту тварин, що передбачатиме весь спектр надання ветеринарних послуг, у тому числі, клініку, притулок і готель для тварин.

Вже проведено закупівлю на коригування проектної документації та розпочаті відкрити торги з виконання підготовчих робіт об'єкту. На цей проект виділили 25 мільйонів гривень.

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