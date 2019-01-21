Помер екс-агент ЦРУ Тоні Мендес, про якого зняли оскароносний "Арго"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актор Бен Аффлек та екс-агент ЦРУ Тоні Мендес

У віці 78 років помер колишній агент ЦРУ Тоні Мендес, про якого зняли оскароносний фільм "Арго".

Відомо, що чоловік страждав на хворобу Паркінсона. В ЦРУ Мендес спеціалізувався на маскуванні, підробці та рятуванні.

Найбільше відомий він тим, що незаконно вивіз з Ірану американських дипломатів під час кризи у 1979-81 роках, маскуючись кінопродюсером.

Актор Бен Аффлек, який зіграв роль Мендеса, назвав його "справжнім американським героєм".

"Він був людиною надзвичайної витонченості, порядності, смирення і доброти", - написав актор у своєму Twitter.

"Він ніколи не шукав слави, він просто прагнув служити своїй країні".

Колишній заступник директора ЦРУ Майкл Морелл повідомив, що Мендес "був одним з кращих офіцерів, які коли-небудь служили в ЦРУ".

"Його служба була унікальною, і це допомагало захищати нашу націю на важливих напрямках".

Рятувальна операція

Тоні Мендес після закінчення університету працював проектувальником, а приєднався до ЦРУ як художник графіки.

За 25-річну кар'єру він працював з голлівудськими візажистами та ілюзіоністами, аби досконало маскувати і підробляти ідентичність.

Служив у кількох іноземних гарнізонах, в основному в Азії. У 1980 році він організував сміливий порятунок шести американських дипломатів з Ірану.

Вони змушені були ховатися в посольстві Канади в Тегерані після того, як протестуючі захопили американське посольство.

Мендес зустрів групу з шістьох дипломатів та допоміг їм під виглядом канадської знімальної групи вибратися з країни.

Завдяки допомозі Канади група змогла обманути іранські служби безпеки та вилетіти з Тегерана до Цюріха.

Вийшовши з ЦРУ, Мендес керував арт-студією і написав кілька мемуарів про свій досвід.

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