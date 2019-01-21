Влада Венесуели каже, що заколот провалився

Копирайт изображения EPA Image caption Після заяви про провал заколоту в Каракасі почалися заворушення

Міністерство оборони Венесуели повідомило про невдалу спробу заколоту в столиці країни. За інформацією місцевих ЗМІ, затримали кілька десятків людей. Одночасно в тому ж районі Каракаса почалися заворушення.

Згідно з повідомленням влади, невелика група військовослужбовців національної гвардії викрала зброю з КПП у столичному районі Петаре і взяла в заручники чотирьох офіцерів. Потім бунтівники вирушили в район Котіса.

На відеозаписах в соцмережах видно, як люди у військовій формі заявляють, що вони діють "від імені венесуельського народу" і закликають громадян вийти на акції протесту.

У міноборони відзначають, що на командному пункті в Котісі заколотники зіткнулися з активним опором з боку військових, які зберігали вірність уряду країни.

Згідно з повідомленням відомства, заколотників схопили, вони вже дають свідчення, а викрадену ними зброю повернули військовим.

Копирайт изображения AFP Image caption Учасники вуличних протестів вимагають відставки президента Мадуро

Глава національних установчих зборів Венесуели Діосдадо Кабельо у своєму Twitter повідомив, що "вартові батьківщини заарештували маленьку групу грабіжників і зрадників".

Копирайт изображения AFP Image caption Заворушення тривають на тлі глибокої економічної кризи

Влада заявляє, що спроба заколоту сталася "в інтересах крайніх правих сил", проте не уточнює, хто саме представляє ці сили.

Копирайт изображения AFP Image caption Влада звинувачує в спробі заколоту "невелику групу" бійців нацгвардії

На фотографіях та відеозаписах, опублікованих на опозиційних інтернет-ресурсах Венесуели, видно натовп людей, які беруть участь у вуличних протестах, що почалися в районі Котіса біля військової частини нацгвардії, одночасно з повідомленнями про невдалий заколот.

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники акцій будували барикади посеред вулиць та підпалювали їх

Протестувальники перегородили вулиці барикадами й підпалювали автомобілі, а поліція використовувала сльозогінний газ для розгону активістів.

Копирайт изображения AFP Image caption Через кризу і нестабільність Венесуелу вже залишили близько трьох мільйонів людей

Навесні 2017 року Венесуелу поглинула хвиля антиурядових демонстрацій, в ході яких арештували сотні активістів, загинули десятки людей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протестувальники звинувачують владу в дефіциті їжі, води та медикаментів

Нова хвиля протестної активності почалася після призначення опозиціонера Хуана Гуаідо на пост глави парламенту країни на початку січня. Гуаідо вже закликав всіх незадоволених політикою президента країни Ніколаса Мадуро вийти на протестну акцію в середу.

Мадуро здобув перемогу на виборах президента Венесуели у травні минулого року. Для нього це вже другий президентський термін.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.