Віце-прем'єр Італії закликав ЄС запровадити санкції проти Франції

Копирайт изображения EPA Image caption Італійський віце-прем'єр Луїджі Ді Майо звинуватив Францію в піджвиленні міграції та експлуатації Африки

Франція викликала посла Італії після того, як італійський віце-прем'єр-міністр звинуватив французів в експлуатації Африки та підживленні міграції з континенту.

У неділю Луїджі ді Майо закликав Європейський Союз запровадити санкції проти Франції через її політику в Африці.

Він сказав, що Франція "ніколи не припиняла колонізувати десятки африканських держав".

Італія та Франція раніше зіткнулися з питань, пов'язаних з міграцією. Італія є місцем, куди протягом останніх років прибували десятки тисяч мігрантів заради нового життя в Європі.

Минулого року Франція критикувала Італію за те, що італійський уряд не дозволив зайти в порти рятувальним суднам, що перевозять мігрантів у Середземному морі. Італійські чиновники відповіли звинуваченням Франції в тому, що вона відмовилася прийняти мігрантів.

Пан Ді Майо, лідер руху "П'ять зірок" (M5S), який перебуває в коаліційному уряді з ультраправою Лігою Півночі, розкритикував політику Франції під час візиту до центральної Італії на вихідних.

Критика пролунала на тлі повідомлень ООН про можливу загибель 170 мігрантів внаслідок катастрофи двох суден у Середземному морі.

"ЄС має запровадити санкції проти Франції та всіх країн, таких як Франція, які збіднюють Африку і змушують цих людей виїжджати, тому що африканці мають бути в Африці, а не на дні Середземномор'я", - закликав Луїджі Ді Майо.

"Якщо люди залишають континент сьогодні, це тому, що європейські країни, перш за все Франція, ніколи не припиняли колонізувати десятки африканських країн", - додав він.

Після цього у понеділок італійського посла Терезу Костальдо викликали до МЗС Франції.

Французькі дипломатичні джерела, які цитує італійське інформаційне агентство Ansa, називають зауваження пана Ді Майо "ворожими та безпричинними, враховуючи партнерство між Францією та Італією в Європейському Союзі".

Копирайт изображения EPA Image caption За перші 16 днів 2019 року понад 4000 тисячі мігрантів переправилися через Середземне море до Європи

Але пан Ді Майо не побажав вибачатися.

У понеділок він звинуватив Францію в маніпулюванні економікою африканських країн, які використовують франк CFA, валюту колоніальної ери, підтриману французькою скарбницею.

"Франція є однією з тих країн, яка шляхом друку грошей для 14 африканських держав перешкоджає їхньому економічному розвитку і сприяє тому, що біженці залишають континент, а потім помирають у морі або прибувають на наші береги", - зазначив він.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що 4216 мігрантів потрапили до Європи морським шляхом у перші 16 днів 2019 року - більш ніж удвічі більше, ніж кількість, що прибула в той же період минулого року.

Інший віце-прем'єр-міністр Італії, лідер Ліги Півночі Маттео Сальвіні, написав у Facebook після останньої загибелі мігрантів у Середземномор'ї, що "поки європейські порти залишаться відкритими ... на жаль, перевізники мігрантів продовжать робити бізнес і вбивати".

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.