"Мандрівниця в бікіні" загинула під час сходження в гори на Тайвані

Копирайт изображения Facebook/GigiWu.bng

Тайванська мандрівниця, яка стала відомою після розміщення фотографій в бікіні з гірських вершин, померла після падіння в ущелину під час самостійного походу в гори.

Джиджи Ву вдалося звернутися до служби допомоги, але через погану погоду рятувальна операція затрималася, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вважається, що 36-річна жінка померла від переохолодження.

Джиджи Ву була популярною у соцмережах, користувачі Facebook віддавали їй належне як мандрівниці. що надихала інших людей.

Пані Ву здійснювала самостійний похід по гірському хребту у тайванському національному парку Юйшань.

Копирайт изображения Facebook/Gigiwu.bgn Image caption Фотографії у сукнях та бікіні на гірських вершинах зробили Джиджи Ву відомою серед туристичної спільноти

Вона була досвідченим туристом, користувалася належним спорядженням та завжди приділяла увагу заходам безпеки під час походів.

За повідомленням Taiwan News, погана погода тричі перешкодила рятувальному гелікоптеру дістатися до неї. Рятувальники відправилися до неї пішки.

Її тіло було знайдено в понеділок після того, коли температура впала приблизно до 0С протягом попередньої ночі, повідомляють Liberty Times.

Копирайт изображения Facebook/GigiWu.bng Image caption Джиджи Ву мала великий досвід походів у горах

В інтерв'ю Focus Taiwan 2018 року, вона пояснила, що ідея розміщати фотографії в бікіні з гірських вершин в неї виникла після програшу парі одному з друзів.

Її останній допис на Facebook датується 18 січня і показує вид з гори.

Сторінка зараз рясніє дописами друзів та підписників з висловленнями співчуття та відзначенням того, що Джиджи Ву була натхненням для туристичної спільноти.

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