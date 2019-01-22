Пожежа в Керченській протоці: шансів врятувати зниклих немає

Копирайт изображения EPA Image caption Пожежа почалася ввечері 21 січня

У пожежі на двох суднах у районі Керченської протоки загинули 14 людей, заявило агентство ТАСС з посиланням на керівника анексованого Росією Криму Сергія Аксьонова.

Таким чином доля шести людей лишається невідомою. Загалом на борту двох суден було 32 людини, 12 з них врятували.

Водночас агентство Інтерфакс з посиланням на російське Федеральне агентство морського та річкового транспорту повідомляє, що знайдено тіла 10 загиблих, 12 моряків врятували, 10 залишаються зниклими безвісти.

На ранок вівторка пожежа досі тривала. Зберігається небезпека вибуху, уточнили в прес-службі російського Федерального агентства.

Там також повідомили, що вранці 22 січня операцію перевели з рятувальної в пошукову, оскільки шансів знайти живих вже немає.

Через шторм врятованих людей та тіла загиблих вночі не змогли відправити на берег - сильний вітер і хвилі завадили буксиру наблизитися до кораблів, які забрали потерпілих на борт.

Що відомо?

Два кораблі під прапором Танзанії, які перевозили зріджений газ, загорілися ввечері в понеділок, 21 січня.

Судна перебували на якірній стоянці в нейтральних водах за 15 морських миль від мису Такіль Керченського півострова.

За даними російського Федерального агентства морського та річкового транспорту, на борту судна "Веніс" (попередня назва - "Канді") перебувало 17 людей - громадяни Туреччини та Індії. На другому судні "Маестро" - 15 людей (теж представники цих двох країн).

За попередньою інформацією, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.

На двох суднах на початок пожежі було близько 4,6 тис. тонн палива.

До рятувальної операції залучили близько десяти кораблів.

Поставки в Сирію

Іноземні судна, що загорілися в районі Керченської протоки, здійснювали незаконні поставки газу до Сирії, повідомило міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Як повідомляє міністерство, за даними міжнародних моніторингових систем, газовий танкер "Веніс" 20 січня вийшов з російського порту "Темрюк". Це порт розташований у Темрюкській затоці Азовського моря в Краснодарському краї.

Копирайт изображения EPA Image caption Пожежу на кораблях не змогли загасити вночі

На обох кораблях на той момент не працювала система AIS (Automatic Identification System), яка надає можливість не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відстежувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів, пояснили в МінТОТ.

"Наразі важко встановити походження газу, який перевозився, однак, за наявною інформацією, судна "Веніс" та "Маестро" залучались до поставок газу, видобутого як з українського шельфу, так і з інших країн. Вказані судна раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій", - заявили в українському міністерстві.

Відключаючи такі системи, міжнародні перевізники прагнуть уникнути відповідальності за українським законодавством, а також не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосувати міжнародно-правові санкції, зазначили в міністерстві.

За даними Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), ці кораблі також задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року, твердять в МінТОТ.

Росія поки що такі заяви не прокоментувала.

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