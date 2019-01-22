День соборності у фото: Україна відзначає 100-річчя Акту злуки
22 січня в Україні святкують День соборності. Цього дня у 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
Так вони об'єдналися у єдину соборну Українську державу.
Цього року в Україні відзначають 100-річчя події.
На честь свята в Києві на мосту Патона розгорнули 30-метровий прапор України.
Учасники акції утворили живий ланцюг.
Акція "Живий ланцюг соборності" проходить вже дванадцятий рік поспіль.
У рамках акції дві колони прямують з обох боків Дніпра та об'єднуються.
Колона, що прямує з лівого берега Дніпра, символізує Українську Народну Республіку, а з правого берега - Західно-Українську Народну Республіку.
День соборності в Україні відзначають з 1999 року.
УНР та ЗУНР об'єдналися 22 січня 1919 року в першу річницю IV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР.
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