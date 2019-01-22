Оскар-2019: фільми "Рим" та "Фаворитка" лідирують серед номінацій
У США оголосили номінантів на кінопремію "Оскар". 91-а церемонія нагородження відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі.
Лідерами стали фільм "Рим" та "Фаворитка ", отримавши по 10 номінацій кожен, зокрема в категорії "Найкращий фільм".
Вісім номінацій здобув режисерський дебют Бредлі Купера "Народження зірки", де в головній ролі знялася Леді Гага.
Стільки ж номінацій отримав і фільм "Влада" - комедія про колишнього віце-президента США Діка Чейні.
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Блокбастер "Чорна пантера" здобув сім номінацій. Це перший фільм про супергероя, що номінований в категорії "Найкращий фільм".
Серед номінанток у категорії "Найкраща акторка" - британська актриса Олівія Колман. Серед її найближчих конкуренток, за даними букмекерів, - Гленн Клоуз, яка може отримати свого першого "Оскара" за роль у фільмі "Дружина".
Новачок у кіно Яліца Апарісіо номінована на кінопремію за свою першу роль - вона зіграла мексиканську покоївку у фільмі "Рим". Ця стрічка також стала першим фільмом Netflix, номінованим на "Оскар".
На "Найкращу акторку" також номіновані Мелісса МакКарті за роль у фільмі "Чи можете ви мені пробачити?" та Леді Гага за роль у фільмі "Народження зірки".
Партнер Леді Гаги по знімальному майданчику Бредлі Купер номінований в категорії "Найкращий актор", але найбільш імовірними претендентами на цю нагороду називають акторів, які зіграли в біографічних фільмах.
Рамі Малек отримав прихильність кінокритиків, зігравши соліста гурту Queen Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", а Крістіан Бейл перевтілився у колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі "Влада".
Данський документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про 10-річного хлопця, який зростає біля лінії фронту на Донбасі, не потрапив до списку номінантів, хоча був у короткому списку претендентів на премію.
Від України на "Оскар" висували фільм Сергія Лозниці "Донбас", проте він не потрапив і до шортлісту в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
Фільми, що отримали найбільше номінацій
10 - "Фаворитка", "Рим"
8 - "Народження зірки", "Влада"
7 - "Чорна пантера"
6 - "Чорний куклукскланівець"
5 - "Богемна рапсодія", "Зелена книга"
4 - "Перша людина", "Мері Поппінс повертається"
Основні номінації
Найкращий фільм
- "Чорна пантера"
- "Богемна рапсодія"
- "Фаворитка"
- "Чорний куклукскланівець"
- "Зелена книга"
- "Рим"
- "Народження зірки"
- "Влада"
Найкращий актор
- Крістіан Бейл - "Влада"
- Рамі Малек - "Богемна рапсодія"
- Бредлі Купер - "Народження зірки"
- Вігго Мортенсен - "Зелена книга"
- Вільям Дефо - "На порозі вічності"
Найкраща акторка
- Леді Гага - "Народження зірки"
- Яліца Апарісіо - "Рим"
- Гленн Клоуз - "Дружина"
- Олівія Колман - "Фаворитка"
- Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мені пробачити?"
Найкращий актор другого плану
- Махершала Алі - "Зелена книга"
- Адам Драйвер - "Чорний куклукскланівець"
- Сем Елліотт - "Народження зірки"
- Річард Грант - "Чи можете ви мені пробачити?"
- Сем Роквелл - "Влада"
Найкраща акторка другого плану
- Емі Адамс - "Влада"
- Маріна де Тавіра - "Рим"
- Реджина Кінг - "Якби Біль-стріт могла заговорити"
- Емма Стоун - "Фаворитка"
- Рейчел Вайс - "Фаворитка"
Найкращий режисер
- Альфонсо Куарон - "Рим"
- Йоргос Лантімос - "Фаворитка"
- Спайк Лі - "Чорний куклукскланівець"
- Адам Маккей - "Влада"
- Павел Павліковський - "Холодна війна"
Найкращий фільм іноземною мовою
- "Капернаум" - Ліван
- "Холодна війна" - Польща
- "Робота без авторства" - Німеччина
- "Рим" - Мексика
- "Крамничні злодюжки" - Японія
Найкращий мультфільм
- "Суперсімейка-2"
- "Острів собак"
- "Мірай з майбутнього"
- "Ральф-руйнівник-2: Інтернетрі"
- "Людина-павук: Навколо всесвіту"
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