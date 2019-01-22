Оскар-2019: фільми "Рим" та "Фаворитка" лідирують серед номінацій

Копирайт изображения 20TH CENTURY FOX Image caption Фільм "Фаворитка" з Олівією Колман в головній ролі здобув 10 номінацій

У США оголосили номінантів на кінопремію "Оскар". 91-а церемонія нагородження відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі.

Лідерами стали фільм "Рим" та "Фаворитка ", отримавши по 10 номінацій кожен, зокрема в категорії "Найкращий фільм".

Вісім номінацій здобув режисерський дебют Бредлі Купера "Народження зірки", де в головній ролі знялася Леді Гага.

Стільки ж номінацій отримав і фільм "Влада" - комедія про колишнього віце-президента США Діка Чейні.

Блокбастер "Чорна пантера" здобув сім номінацій. Це перший фільм про супергероя, що номінований в категорії "Найкращий фільм".

Копирайт изображения MARVEL STUDIOS Image caption "Чорну пантеру" зокрема номіновано в категорії "Найкращий фільм", "Найкраща пісня" та "Найкращий дизайн костюмів"

Серед номінанток у категорії "Найкраща акторка" - британська актриса Олівія Колман. Серед її найближчих конкуренток, за даними букмекерів, - Гленн Клоуз, яка може отримати свого першого "Оскара" за роль у фільмі "Дружина".

Новачок у кіно Яліца Апарісіо номінована на кінопремію за свою першу роль - вона зіграла мексиканську покоївку у фільмі "Рим". Ця стрічка також стала першим фільмом Netflix, номінованим на "Оскар".

На "Найкращу акторку" також номіновані Мелісса МакКарті за роль у фільмі "Чи можете ви мені пробачити?" та Леді Гага за роль у фільмі "Народження зірки".

Партнер Леді Гаги по знімальному майданчику Бредлі Купер номінований в категорії "Найкращий актор", але найбільш імовірними претендентами на цю нагороду називають акторів, які зіграли в біографічних фільмах.

Рамі Малек отримав прихильність кінокритиків, зігравши соліста гурту Queen Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", а Крістіан Бейл перевтілився у колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі "Влада".

Копирайт изображения ALEX BAILEY/20TH CENTURY FOX Image caption Рамі Малек номінований в категорії "Найкращий актор" за роль Фредді Мерк'юрі

Данський документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про 10-річного хлопця, який зростає біля лінії фронту на Донбасі, не потрапив до списку номінантів, хоча був у короткому списку претендентів на премію.

Від України на "Оскар" висували фільм Сергія Лозниці "Донбас", проте він не потрапив і до шортлісту в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Фільми, що отримали найбільше номінацій

10 - "Фаворитка", "Рим"

8 - "Народження зірки", "Влада"

7 - "Чорна пантера"

6 - "Чорний куклукскланівець"

5 - "Богемна рапсодія", "Зелена книга"

4 - "Перша людина", "Мері Поппінс повертається"

Копирайт изображения ALFONSO CUARÓN Image caption Яліца Апарасіо змагатиметься в категорії "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Рим"

Основні номінації

Найкращий фільм

"Чорна пантера"

"Богемна рапсодія"

"Фаворитка"

"Чорний куклукскланівець"

"Зелена книга"

"Рим"

"Народження зірки"

"Влада"

Найкращий актор

Копирайт изображения Reuters Image caption Вільям Дефо (справа) номінований на Оскар вже вчетверте

Крістіан Бейл - "Влада"

Рамі Малек - "Богемна рапсодія"

Бредлі Купер - "Народження зірки"

Вігго Мортенсен - "Зелена книга"

Вільям Дефо - "На порозі вічності"

Найкраща акторка

Копирайт изображения Reuters Image caption Леді Гага (зліва) вперше номінована на "Оскар" як акторка

Леді Гага - "Народження зірки"

Яліца Апарісіо - "Рим"

Гленн Клоуз - "Дружина"

Олівія Колман - "Фаворитка"

Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мені пробачити?"

Найкращий актор другого плану

Махершала Алі - "Зелена книга"

Адам Драйвер - "Чорний куклукскланівець"

Сем Елліотт - "Народження зірки"

Річард Грант - "Чи можете ви мені пробачити?"

Сем Роквелл - "Влада"

Найкраща акторка другого плану

Емі Адамс - "Влада"

Маріна де Тавіра - "Рим"

Реджина Кінг - "Якби Біль-стріт могла заговорити"

Емма Стоун - "Фаворитка"

Рейчел Вайс - "Фаворитка"

Найкращий режисер

Альфонсо Куарон - "Рим"

Йоргос Лантімос - "Фаворитка"

Спайк Лі - "Чорний куклукскланівець"

Адам Маккей - "Влада"

Павел Павліковський - "Холодна війна"

Найкращий фільм іноземною мовою

"Капернаум" - Ліван

"Холодна війна" - Польща

"Робота без авторства" - Німеччина

"Рим" - Мексика

"Крамничні злодюжки" - Японія

Найкращий мультфільм

"Суперсімейка-2"

"Острів собак"

"Мірай з майбутнього"

"Ральф-руйнівник-2: Інтернетрі"

"Людина-павук: Навколо всесвіту"

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