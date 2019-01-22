Оскар-2019: фільми "Рим" та "Фаворитка" лідирують серед номінацій

  • 22 січня 2019
Кадр з фільму "Фаворитка" Копирайт изображения 20TH CENTURY FOX
Image caption Фільм "Фаворитка" з Олівією Колман в головній ролі здобув 10 номінацій

У США оголосили номінантів на кінопремію "Оскар". 91-а церемонія нагородження відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі.

Лідерами стали фільм им" та "Фаворитка ", отримавши по 10 номінацій кожен, зокрема в категорії "Найкращий фільм".

Вісім номінацій здобув режисерський дебют Бредлі Купера "Народження зірки", де в головній ролі знялася Леді Гага.

Стільки ж номінацій отримав і фільм "Влада" - комедія про колишнього віце-президента США Діка Чейні.

Блокбастер "Чорна пантера" здобув сім номінацій. Це перший фільм про супергероя, що номінований в категорії "Найкращий фільм".

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Image caption "Чорну пантеру" зокрема номіновано в категорії "Найкращий фільм", "Найкраща пісня" та "Найкращий дизайн костюмів"

Серед номінанток у категорії "Найкраща акторка" - британська актриса Олівія Колман. Серед її найближчих конкуренток, за даними букмекерів, - Гленн Клоуз, яка може отримати свого першого "Оскара" за роль у фільмі "Дружина".

Новачок у кіно Яліца Апарісіо номінована на кінопремію за свою першу роль - вона зіграла мексиканську покоївку у фільмі "Рим". Ця стрічка також стала першим фільмом Netflix, номінованим на "Оскар".

На "Найкращу акторку" також номіновані Мелісса МакКарті за роль у фільмі "Чи можете ви мені пробачити?" та Леді Гага за роль у фільмі "Народження зірки".

Партнер Леді Гаги по знімальному майданчику Бредлі Купер номінований в категорії "Найкращий актор", але найбільш імовірними претендентами на цю нагороду називають акторів, які зіграли в біографічних фільмах.

Рамі Малек отримав прихильність кінокритиків, зігравши соліста гурту Queen Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", а Крістіан Бейл перевтілився у колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі "Влада".

Копирайт изображения ALEX BAILEY/20TH CENTURY FOX
Image caption Рамі Малек номінований в категорії "Найкращий актор" за роль Фредді Мерк'юрі

Данський документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про 10-річного хлопця, який зростає біля лінії фронту на Донбасі, не потрапив до списку номінантів, хоча був у короткому списку претендентів на премію.

Від України на "Оскар" висували фільм Сергія Лозниці "Донбас", проте він не потрапив і до шортлісту в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Фільми, що отримали найбільше номінацій

10 - "Фаворитка", "Рим"

8 - "Народження зірки", "Влада"

7 - "Чорна пантера"

6 - "Чорний куклукскланівець"

5 - "Богемна рапсодія", "Зелена книга"

4 - "Перша людина", "Мері Поппінс повертається"

Копирайт изображения ALFONSO CUARÓN
Image caption Яліца Апарасіо змагатиметься в категорії "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Рим"

Основні номінації

Найкращий фільм

  • "Чорна пантера"
  • "Богемна рапсодія"
  • "Фаворитка"
  • "Чорний куклукскланівець"
  • "Зелена книга"
  • "Рим"
  • "Народження зірки"
  • "Влада"

Найкращий актор

Копирайт изображения Reuters
Image caption Вільям Дефо (справа) номінований на Оскар вже вчетверте
  • Крістіан Бейл - "Влада"
  • Рамі Малек - "Богемна рапсодія"
  • Бредлі Купер - "Народження зірки"
  • Вігго Мортенсен - "Зелена книга"
  • Вільям Дефо - "На порозі вічності"

Найкраща акторка

Копирайт изображения Reuters
Image caption Леді Гага (зліва) вперше номінована на "Оскар" як акторка
  • Леді Гага - "Народження зірки"
  • Яліца Апарісіо - "Рим"
  • Гленн Клоуз - "Дружина"
  • Олівія Колман - "Фаворитка"
  • Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мені пробачити?"

Найкращий актор другого плану

  • Махершала Алі - "Зелена книга"
  • Адам Драйвер - "Чорний куклукскланівець"
  • Сем Елліотт - "Народження зірки"
  • Річард Грант - "Чи можете ви мені пробачити?"
  • Сем Роквелл - "Влада"

Найкраща акторка другого плану

  • Емі Адамс - "Влада"
  • Маріна де Тавіра - "Рим"
  • Реджина Кінг - "Якби Біль-стріт могла заговорити"
  • Емма Стоун - "Фаворитка"
  • Рейчел Вайс - "Фаворитка"

Найкращий режисер

  • Альфонсо Куарон - "Рим"
  • Йоргос Лантімос - "Фаворитка"
  • Спайк Лі - "Чорний куклукскланівець"
  • Адам Маккей - "Влада"
  • Павел Павліковський - "Холодна війна"

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "Капернаум" - Ліван
  • "Холодна війна" - Польща
  • "Робота без авторства" - Німеччина
  • "Рим" - Мексика
  • "Крамничні злодюжки" - Японія

Найкращий мультфільм

  • "Суперсімейка-2"
  • "Острів собак"
  • "Мірай з майбутнього"
  • "Ральф-руйнівник-2: Інтернетрі"
  • "Людина-павук: Навколо всесвіту"

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