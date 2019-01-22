З'їзд "Батьківщини" висунув Юлію Тимошенко кандидатом в президенти

З'їзд партії "Батьківщина" висунув Юлію Тимошенко кандидатом в президенти.

"Я йду в президенти, щоб Україна не втратила ще 5 років", - заявила вона на з'їзді.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, зібрання в Палаці спорту в Києві відвідали тисячі людей.

Копирайт изображения UNIAN

Біля Палацу спорту, тим часом, проходила нечисленна акція противників Тимошенко.

Image caption З'їзд партії "Батьківщина" проходив 22 січня у київському Палаці спорту

Image caption На сцену під час партійного з'їзду вийшов Філарет

Спочатку перед делегатами виступив колишній голова УПЦ (КП) Філарет.

"Хочу, щоб і ваша партія сприяла єднанню українського народу. Помолимося, щоб Бог благословив ваш з'їзд, який служитиме інтересам українського народу", - зазначив він.

Після молитви Філарет подякував українським президентам, які намагалися здобути томос для української православної церкви, зокрема Петру Порошенку.

Він не робив заяв про підтримки певних кандидатів на цих виборах.

Image caption Патріарх Філарет висловив побажання, щоб партія Юлії Тимошенко слугувала єднанню українського народу

Водночас перший президент України Леонід Кравчук виступив на з'їзді особисто і прямо закликав українців підтримати Юлію Тимошенко на президентських виборах.

"Юлія Тимошенко - сильна і могутня постать. Майстер людинознавства. Пропоную підтримати її кандидатом у президенти", - зазначив він.

Виступ Кравчука делегати супроводжували потужними оваціями.

Підтримав її у відеозверненні екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі.

"Треба прибирати Порошенка і його банду. І в цьому суперництві я бажаю успіху Юлії Тимошенко", - заявив він.

Саакашвілі подякував Тимошенко за гуманітарну допомогу Грузії під час грузинсько-російської війни 2008 року.

Image caption Міхеіл Саакашвілі подякував Тимошенко за гуманітарну допомогу Грузії в 2008 році

Після цього на великому екрані демонструвалися фотографії з сімейного фотоальбому Юлії Тимошенко.

Image caption Під час з'їзду партії показали фото молодої Юлії Тимошенко

У своєму виступі перед делегатами Юлія Тимошенко пообіцяла зміни у країні.

"Україна повністю вичерпала запас страждань. Від сьогодні починаємо зовсім інший етап... Поступ до величі", - зазначила вона.

"Знаю зраду, тому нікому і ніколи не завдам такого болю: ні людям, ні країні", - додала політик.

Копирайт изображения UNIAN

Як почесних гостей запросили оборонців донецького аеропорту. Один з них прочитав вірш, у якому назвав Юлію Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України".

Юлія Тимошенко запевнила, що як головнокомандувач "не розглядатиме війну як прибутковий бізнес".

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.