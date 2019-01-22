Роналду отримав умовний термін та сплатить 18,8 млн євро штрафу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роналду прибув до суду разом зі своєю нареченою Джорджіною Родрігес

Футбольна суперзірка Кріштіану Роналду уклав угоду з судом у Мадриді щодо звинувачень в ухиленні від сплати податків, погодившись сплатити штраф у розмірі 18,8 млн євро.

За межами суду гравця зустріли десятки журналістів. Раніше суддя відмовився погодитися на виступ футболіста у суді по відеозв'язку.

Угода з судом, погоджена зі слідчими заздалегідь, включає 23-місячний тюремний термін. Але в Іспанії засуджені, як правило, не відбувають покарання терміном до двох років.

Ненасильницький характер злочину Роналду означає, що він навряд чи взагалі проведе хоч мить у в'язниці.

Засідання суду тривало лише кілька хвилин, оскільки Роналду погодився на угоду, запропоновану прокурорами.

Футболіст "Ювентусу" прибув на суд зі своєю нареченою Джорджіною Родрігес. Він посміхався, коли впритул наблизився до журналістів.

Адвокати Роналду стверджували, що, враховуючи популярність футболіста, для забезпечення безпеки гравця варто було б уникати головного входу.

В чому звинуватили Роналду?

Роналду, п'ятикратного володаря "Золотого м'яча", якого часто називали одним з найкращих гравців у світі, звинуватили в ухиленні від сплати податків в Іспанії в період між 2010 і 2014 роками, коли він грав за "Реал" і мешкав в іспанській столиці.

Forbes вважає 33-літнього футболіста третім найбагатшим спортсменом у світі з прибутком у 108 млн доларів на рік.

Прокуратура сфокусувала увагу на прибуткових угодах про права на зображення. Прокурори говорять, що доходи від них були виведені через компанії з низьким оподаткуванням в іноземні країни, щоб уникнути сплати податку.

У суді, виконуючи частину угоди, Роналду визнав чотири таких випадки на загальну суму 5,7 млн євро, повідомляє іспаномовне інформаційне агентство EFE.

У 2017 році, коли тільки з'явилися звинувачення, прокурори заявили, що гравець скоїв "добровільне та свідоме порушення своїх фінансових зобов'язань в Іспанії".

Але адвокати Роналду наголошували, що справа зводиться до непорозуміння через неправильне трактування іспанського законодавства, і заперечували будь-яку навмисну спробу ухилятися від податків.

Угода зі слідством, укладена в червні минулого року, мала бути узгоджена з податковими органами Іспанії.

Втім, для Роналду судові процеси не закінчилися. Його звинувачують у зґвалтуванні в Лас-Вегасі у 2009 році, яке він заперечує.

Кого ще з відомих футболістів звинувачують в ухиленні від податків?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хабі Алонсо звинувачують в ухиленні від сплати податків і потенційне покарання для нього може складати строк до п'яти років

Роналду - не єдиний відомий гравець, якого звинувачують в ухиленні від податків.

Його колишній товариш по команді "Реал Мадрид" Хабі Алонсо також з'явився у суді у вівторок у зв'язку зі звинуваченням в ухиленні від сплати податків на суму 2 млн євро.

Алонсо з'явився в суді вперше, потенційне покарання для нього може складати строк до п'яти років. На відміну від Роналду, він досі не пішов на угоду зі слідством і називає себе невинним.

Незабаром після початку судового розгляду суд зупинив провадження, щоб розглянути, чи є він компетентним для розгляду справи, чи її слід передати іншому суду, повідомляє EFE.

Більш тривалий строк, який вимагають прокурори, означає, що Алонсо, на відміну від Роналду, може опинитися в ув'язненні.

Є кілька інших прикладів футболістів, які стикнулися з судами в Іспанії в останні роки:

Зірка "Барселони" Ліонель Мессі також не потрапив до в'язниці за подібну схему, що стосується прав на зображення. Він сплатив кілька мільйонів "виправних платежів" у зворотних податках і штрафах.

Захисник "Реал Мадрида" Марсело Вієйра зізнався в податковому шахрайстві і погодився на чотиримісячний термін позбавлення волі за використання іноземних фірм, щоб обробити майже півмільйона євро прибутку.

Неймар опинився у центрі скандалу, коли "Барселона" була оштрафована на 13,5 млн євро після звинувачення в податковому шахрайстві під час трансферу гравця.

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