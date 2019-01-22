Кошулинського висунули в президенти від націоналістів. Що він обіцяє?

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Партія "Свобода" висунула кандидатом у президенти колишнього віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського.

Це рішення партія схвалила на з'їзді у вівторок у Києві.

Тепер пан Кошулинський має подати документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації, а також внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень.

На з'їзді лідер "Свободи" Олег Тягнибок повідомив, що про підтримку пана Кошулинського заявили такі націоналістичні партії, як "Правий сектор", "Організація українських націоналістів (ОУН)", "Конгрес українських націоналістів", організація "С14", та лідер руху "Дія" народний депутат Дмитро Ярош.

При цьому, "Національний корпус" про підтримку пана Кошулинського не заявляв.

Слоганом кандидата буде: "Руслан Кошулинський - єдиний вибір українців".

Копирайт изображения svoboda.org.ua Image caption Руслана Кошулинського висунули кандидатом на з'їзді "Свободи" у вівторок

Під час виступу на з'їзді кандидат зацитував відомого націоналіста та діяча ОУН Ярослава Стецька, сказавши, що завданням націоналістів є "побудова і боротьба за Україну, вільну, соборну. Україну без холопа, і без пана".

"Наше завдання перевірити, чи виконана ця місія, чи вільна сьогодні Україна, чи може Україна самостійно визначати свій шлях", - сказав він.

Пан Кошулинський сказав, що хоче запровадити обов'язкову перевірку кандидатів на виборні посади за допомогою детектора брехні й приймати на роботу тільки за відкритими конкурсами на основі "професіоналізму й патріотизму".

Він пропонує ухвалити закон про імпічмент і відкликання депутатів, позбавляти членів парламенту мандату за неособисте голосування, чи прогули засідань.

Також він хотів би встановити державний контроль над "природними" монополіями та провести перевірку приватизації, запровадити безвідсоткові кредити для запуску бізнесу.

Пан Кошулинський вважає за потрібне розірвати дипломатичні відносини з Росією, а "мінський формат" перемовин щодо конфлікту на Сході замінити на будапештський - з Великою Британією і США.

Від золотошукача до політика

49-річний Руслан Кошулинський закінчив технологічний факультет Кооперативного технікуму у Львові, а у 2006 році отримав ступінь бакалавра права у Тернопільському державному економічному університеті.

Пан Кошулинський працював у ресторанно-готельному комплексі, кухарем в артілі золотошукачів на півночі Красноярського краю Росії, керівником виробництва на держпідприємстві "Турист".

З 2001 року працював помічником депутата Олега Тягнибока, а 2008 року став його заступником у керівництві Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Копирайт изображения UNIAN Image caption 2012 року пана Кошулинського обрали до Верховної Ради за списком "Свободи", тоді ж він став заступником голови парламенту

У 2012 році потрапив до парламенту в складі фракції "Свободи". Пана Кошулинського тоді обрали заступником голови Верховної Ради.

Брав участь у подіях Революції гідності та, як віце-спікер, скликав парламент на засідання, де прийняли рішення про усунення Віктора Януковича.

Після поразки "Свободи" на виборах 2014 року деякий час служив в Збройних силах, в тому числі в зоні проведення АТО.

У 2015 році програв на виборах мера Львова Андрію Садовому, але став депутатом Львівської обласної ради від "Свободи".

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