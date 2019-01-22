Масаж, цілющі ванни та поживна дієта: як у Британії рятують лисого їжака
У центрі порятунку дикої природи їжачкові, який втратив всі свої голки, щоденно роблять масаж. Доглядальники сподіваються, що таким чином він зможе відростити їх знову.
Їжака, якому дали прізвисько Ведмедик, знайшли в саду в графстві Шропшир.
Співробітники рятувальної служби розповіли, що він страждав від "страшної вушної інфекції", спричиненої кліщами. Ймовірно, що саме через цей стрес у тварини випали всі голки.
Тепер йому знадобляться місяці лікування у центрі, допоки він зможе повернутися в дику природу.
Менеджер центру Френ Гілл розповів, що Ведмедик, який заразом втратив багато ваги, йде на поправку.
"Він дуже добре їсть, і це величезний крок до одужання", - сказала вона.
Їжачку призначили курс антистресового масажу зі спеціальним кремом, а також щотижневу ванну. Після такого догляду, сподіваються доглядальники, його голки відростуть.
Центр отримав багато повідомлень та пожертв на порятунок тваринки після того, як фотографії їжачка розмістили в інтернеті.
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