Співака Кріса Брауна заарештували за підозрою в зґвалтуванні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кріс Браун отримав п'ятирічний умовний термін за напад на співачку Ріанну в 2009 році

У Парижі за підозрою в зґвалтуванні заарештували американського співака Кріса Брауна, повідомила французька поліція.

24-річна дівчина звинувачує Брауна в тому, що 15 січня він зґвалтував її у своєму номері в готелі.

Повідомляють, що дівчина заявила в поліції, що вони зустрілися в нічному клубі в центрі Парижа, недалеко від Єлисейських полів, а потім пішли до нього в готель.

Під вартою також перебуває охоронець Брауна і ще один чоловік, ймовірно, його друг.

29-річний співак поки ніяк не прокоментував звинувачення. Французька поліція розслідує скаргу дівчини.

У Брауна і раніше були проблеми з законом.

Він отримав п'ятирічний умовний термін і був засуджений до громадських робіт за напад в 2009 році на свою колишню подругу, співачку Ріанну.

У 2016 році співака заарештували за підозрою в збройному нападі після того, як інша жінка заявила поліції, що Браун погрожував їй пістолетом. Пізніше зірку звільнили, а адвокат Брауна заявив, що звинувачення проти зірки були "доказово помилковими".

Ще одна жінка також звинувачувала його в зґвалтуванні.

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