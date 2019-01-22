Трамп може заборонити трансгендерам служити в армії

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Верховний суд США дозволив Дональду Трампу заборонити деяким трансгендерам служити в армії.

Такий вердикт підтримали п'ять суддів з дев'яти, четверо висловилися проти.

Адміністрація президента США звернулася до Верховного суду наприкінці листопада минулого року з проханням переглянути рішення інших судів, які відмовилися підтримати політику щодо заборони на службу в армії для окремих трансгендерів.

У березні минулого року Трамп заявив, що позитивно оцінює план міністра оборони Джеймса Меттіса, який запропонував обмежити прийом на військову службу для трансгендерів с гендерною дисфорією. Це стан, коли людина не може повністю прийняти свій гендерний статус чоловіка чи жінки.

За даними Американської психіатричної асоціації, не всі трансгендери страждають від гендерної дисфорії.

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Цей план був запропонований замість прямої заборони трансгендерам служити в американській армії.

"Уряд США не прийматиме на службу до армії трансгендерів на жодну посаду. Наше військо має бути зосереджене на перемогах і не може бути пов'язане з величезними медичними витратами і безладом, який принесуть разом з собою трансгендери на військовій службі", - писав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Рішення про скасування заборони на службу в армії для трансгендерів було схвалене за президентства Барака Обами. Це сталося 30 червня 2016 року, після чого трансгендерів почали брати в армію.

Вважається, що в американських збройних силах служать близько дев'яти тисяч трансгендерів.

У 2011 році США остаточно скасувала заборону на службу в армії для геїв і лесбійок. До цього вони могли відбувати службу, але не мали права говорити про свою орієнтацію відкрито. Цей принцип отримав назву "Не питай, не розповідай" (Don't ask, don't tell").

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