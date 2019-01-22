З радарів зник літак, що летів над Ла-Маншем: на борту був гравець Прем’єр-ліги

З радарів зник легкомоторний літак Piper Malibu, що летів з Франції до Великої Британії. Відомо, що на борту перебували двоє людей.

Один із них - 28-річний аргентинський футболіст Еміліано Сала, який останнім часом грав у французькому "Нанті". Всього кілька днів тому гравця придбав футбольний клуб "Кардіфф Сіті", що виступає в Англійській прем'єр-лізі. За Салу заплатили рекордні для цього клубу 19,4 мільйона доларів.

Керівництво "Кардіфф Сіті" вже заявило, що "дуже шоковане" останніми новинами про свого нового гравця.

Батько Еміліано Сали розповів, що дізнався про зникнення Piper Malibu від свого друга.

"Я нічого не знав, не можу в це повірити. Я у відчаї", - заявив чоловік у розмові з журналістами аргентинського телеканалу C5N і додав, що все сподівається на те, що з його сином все гаразд.

Втім у поліції, коментуючи ситуацію, кажуть, що з урахуванням температури води шанси знайти пасажирів зниклого літака живими "дуже швидко зменшуються".

Копирайт изображения Cardiff City FC Image caption Кілька днів тому Еміліано Сала підписав контракт з британським футбольним клубом "Кардіфф Сіті"

Літак вилетів із французького Нанта, що на півночі Франції, о 19:15. Літак зник з радарів за 13 кілометрів від Олдерні - одного з Нормандських островів.

У французькому агентстві з контролю за цивільною авіацією розповіли, що літак Piper Malibu був французьким, проте не був офіційно зареєстрованим у Франції.

"Ми можемо підтвердити, що на борту перебував Еміліано Сала", - кажуть у відомстві.

В області можливого падіння літака тривають його пошуки, проте жодних результатів це поки що не дало.

В метеорологічній службі Великої Британії кажуть, що на момент польоту Piper Malibu погодні умови у тій місцевості були "не надто інтенсивними".

Репортер BBC Джон Фернандез каже, що територія, яку охоплює пошукова операція, - величезна, і у рятувальників наразі немає жодних ідей щодо того, де саме міг впасти літак.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.