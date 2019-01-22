Британка обурена, що фільм про вбивство її сина номінували на "Оскар"

Копирайт изображения PA Image caption Джеймсу Балджеру було всього два роки, коли його вбили двоє 10-річних хлопців

Деніс Фергюс каже, що їй "бридко" від того, що стрічку про вбивство її сина номінували на премію "Оскар".

Пані Фергюс - мама Джеймса Балджера, якого у 1993 році вбили, коли йому було всього два роки. Слідство встановило, що злочин вчинили двоє 10-річних хлопчиків, які в той день прогулювали школу.

Історія про вбивство хлопчика стала основою для стрічки "Затримання" (Detainment) ірландського режисера Вінсента Лемба.

Фільм відтворює епізоди, що відбувалися до і після вбивства, а також розмови поліцейських з двома малолітніми злочинцями. Зміст допитів був взятий з офіційних розшифровок їхніх бесід.

30-хвилинна стрічка потрапила до списку номінантів на цьогорічну премію "Оскар" в категорії "Кращий ігровий короткометражний фільм".

"Не можу виразити, яку відразу я відчуваю від того, що цей так званий фільм був номінований на "Оскар", - написала Деніс Фергюс у Twitter.

Жінка нагадала, що автори "Затримання" не отримали її дозволу на зйомки, а також змусили родичів померлого хлопчика пережити трагедію ще раз.

"Фільм номінували на "Оскар" навіть попри те, що 90 тисяч людей підписалися під петицією, яка закликала дискваліфікувати його з конкурсу", - обурюється Деніс Фергюс.

Копирайт изображения Vincent Lambe Image caption Актори, що зіграли вбивць Джеймса Балджера

Проте з її негативною реакцію, судячи з усього, згодні не всі: свої вітання з номінацією на престижну премію авторам стрічки висловив зокрема президент Ірландії Майкл Хіггінс.

Минулого місяця Деніс Фергюс заявила, що режисер "Затримання" Вінсент Лемб будує кар'єру на чужому горі, а сам фільм на "Оскар" не заслуговує.

Протягом багатьох років жінка активно виступала за продовження ув'язнення для вбивць її сина, яких засудили до восьми років, що було мінімальним з можливих термінів покарання.

Режисер "Затримання" з критикою з боку пані Фергюс не згоден: "Я не розраховувую на те, що родичам Джеймса сподобається фільм, який гуманізує цих хлопчиків, але я сподіваюся, вони зрозуміють причину, з якої ця стрічка була створена. Зробити їм боляче точно не було метою".

"Справжня мета - спробувати зрозуміти, як ці двоє 10-річних хлопців могли вчинити настільки жахливий злочин - думаю, нам варто розібратися в причинах, адже щось подібне може знову трапитися і в майбутньому", - додав Вінсент Лемб.

Режисер також сказав, що співчуває родичам Джеймса Балджера і висловив жаль з того, що його стрічка викликала у них настільки бурхливе невдоволення.

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