Британка обурена, що фільм про вбивство її сина номінували на "Оскар"
Деніс Фергюс каже, що їй "бридко" від того, що стрічку про вбивство її сина номінували на премію "Оскар".
Пані Фергюс - мама Джеймса Балджера, якого у 1993 році вбили, коли йому було всього два роки. Слідство встановило, що злочин вчинили двоє 10-річних хлопчиків, які в той день прогулювали школу.
Історія про вбивство хлопчика стала основою для стрічки "Затримання" (Detainment) ірландського режисера Вінсента Лемба.
Фільм відтворює епізоди, що відбувалися до і після вбивства, а також розмови поліцейських з двома малолітніми злочинцями. Зміст допитів був взятий з офіційних розшифровок їхніх бесід.
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30-хвилинна стрічка потрапила до списку номінантів на цьогорічну премію "Оскар" в категорії "Кращий ігровий короткометражний фільм".
"Не можу виразити, яку відразу я відчуваю від того, що цей так званий фільм був номінований на "Оскар", - написала Деніс Фергюс у Twitter.
Жінка нагадала, що автори "Затримання" не отримали її дозволу на зйомки, а також змусили родичів померлого хлопчика пережити трагедію ще раз.
"Фільм номінували на "Оскар" навіть попри те, що 90 тисяч людей підписалися під петицією, яка закликала дискваліфікувати його з конкурсу", - обурюється Деніс Фергюс.
Проте з її негативною реакцію, судячи з усього, згодні не всі: свої вітання з номінацією на престижну премію авторам стрічки висловив зокрема президент Ірландії Майкл Хіггінс.
Минулого місяця Деніс Фергюс заявила, що режисер "Затримання" Вінсент Лемб будує кар'єру на чужому горі, а сам фільм на "Оскар" не заслуговує.
Протягом багатьох років жінка активно виступала за продовження ув'язнення для вбивць її сина, яких засудили до восьми років, що було мінімальним з можливих термінів покарання.
Режисер "Затримання" з критикою з боку пані Фергюс не згоден: "Я не розраховувую на те, що родичам Джеймса сподобається фільм, який гуманізує цих хлопчиків, але я сподіваюся, вони зрозуміють причину, з якої ця стрічка була створена. Зробити їм боляче точно не було метою".
"Справжня мета - спробувати зрозуміти, як ці двоє 10-річних хлопців могли вчинити настільки жахливий злочин - думаю, нам варто розібратися в причинах, адже щось подібне може знову трапитися і в майбутньому", - додав Вінсент Лемб.
Режисер також сказав, що співчуває родичам Джеймса Балджера і висловив жаль з того, що його стрічка викликала у них настільки бурхливе невдоволення.
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