В Єгипті ведучого засудили до року виправних робіт. Він взяв інтерв’ю в гея

Копирайт изображения LTC TV Image caption Телеведучий Мохаммед аль-Гієті

Єгипетського телеведучого Мохаммеда аль-Гієті засудили до року виправних робіт за те, що минулого року той взяв інтерв'ю в гея.

Суд у Гізі також зобов'язав аль-Гієті виплатити штраф у розмірі 167 доларів за "пропаганду гомосексуалізму" і встановив, що за після відбування покарання за діяльністю телеведучого має бути встановлений нагляд.

Інтерв'ю, про яке йде мова, в серпні минулого року показали в ефірі телеканалу LTC TV, яким володіє сам аль-Гієті.

Гість програми, особистість якого вирішили не розкривати, розповів про свій досвід роботи в сфері секс-послуг. Він зізнався, що шкодує про свою орієнтацію.

Позов проти аль-Гієті подав юрист Самір Сабрі, який у Єгипті добре відомий тим, що судиться з місцевими знаменитостями.

Як повідомляє єгипетська газета "Аль-Ахрам", Сабрі звинуватив ведучого в тому, що той розкрив фінансову вигідність "гомосексуальної практики".

Примітно, що аль-Гієті не є захисником прав ЛГБТ: він неодноразово припускався гомофобних висловлювань.

Копирайт изображения Facebook/Rainbow Egypt

Гомосексуальність напряму не заборонена єгипетським законодавством, проте місцева влада робить чимало для боротьби з місцевою ЛГБТ-спільнотою. Людей, яких підозрюють у гомосексуалізмі, регулярно арештовують за звинуваченнями в аморальній поведінці і богохульстві.

У 2017 році єгипетська рада з контролю за медіа заборонила представникам нетрадиційної орієнтації з'являтися в будь-яких ЗМІ. Це сталося після того, як відвідувачі концерту в Каїрі розгорнули над собою прапор ЛГБТ.

Адвокат Самір Сабрі, який є автором позову проти Мохаммеда аль-Гієті, раніше намагався засудити єгипетську акторку Ранію Юсеф: її появу на червоній доріжці Каїрського кінофестивалю у напівпрозорій сукні юрист розцінив як розпусну поведінку. Щоправда, він забрав позов після того, як Юсеф вибачилася.

Ці випадки у біографії пана Сабрі - не єдині: впродовж останніх років він подав сотні схожих позовів.

Копирайт изображения AFP Image caption Сукня, яка стала приводом для позову проти акторки Ранії Юсеф

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