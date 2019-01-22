Копирайт изображения Getty Images Image caption Рудольф Гесс, 1937 рік

Прибічники популярної конспірологічної теорії вважають, що соратника Адольфа Гітлера Рудольфа Гесса в часи Другої світової війни замінили на його двійника.

Проте результати ДНК-дослідження нарешті змогли спростувати цю версію.

Австрійські вчені дійшли висновку, що людина, яка відбувала покарання у берлінській в'язниці Шпандау, - це дійсно Рудольф Гесс, який у період з 1933 по 1941 рік обіймав посаду замісника фюрера в НСДАП.

10 травня 1941 року Гесс без відома вищого керівництва наодинці вилетів до Великої Британії, аби, як вважається, вмовити британців піти на мир з Німеччиною. Його спіймали і затримали. У 1946 році під час Нюрнберзького процесу його засудили до довічного ув'язнення.

У 1987 році Гесса знайшли мертвим у берлінській в'язниці: він вчинив самогубство у віці 93 років.

Прихильники конспірологічної теорії вважають, що насправді покарання у в'язниці відбував двійник Гесса.

Один з головних прибічників такої версії - тюремний лікар Гесса Х'ю Томас. Він зауважував, що чоловік зі Шпандау і Рудольф Гесс мали суттєві фізичні відмінності. Теорія підкріплювалася й тим, що ув'язнений впродовж багатьох років відмовлявся бачитися зі своїми родичами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рудольф Гесс поруч з Адольфом Гітлером

Австрійським дослідникам із Зальцбурзького університету вдалося знайти дальнього родича Гесса і взяти його зразок ДНК.

Його порівняли зі зразками крові, які в ув'язненого в Шпандау брали у 1982 році. Тест показав майже 100-відсоткове співпадіння.

Рудольф Гесс вважається одним з головних соратників Адольфа Гітлера. Він приєднався до НСДАП у 1920 році, брав участь у "Пивному путчі", разом з Гітлером відбував покарання у Ландсберзькій в'язниці і асистував йому в написанні книги "Майн Кампф".

У 1933 році, після приходу нацистів до влади в Німеччині, Гесс був призначений замісником Гітлера в НСДАП. У 1939 Гітлер призначив Гесса своїм другим наступником після Германа Герінга.

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