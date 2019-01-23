Копирайт изображения Getty Images

Британським поліцейським довелося рятувати пустельного щура від голодної смерті після того, як його хазяїн потрапив до в'язниці.

Поліція графства Дербішир повідомила, що в операції брав участь спецзагін швидкого реагування - допомога поліцейських знадобилася, аби швидко отримати доступ до помешкання, де перебувала тварина.

Пустельний щур був живим - попри те, що його ніхто не годував близько тижня. За словами правоохоронців, тварину одразу ж доставили до ветеринара.

В поліції розповіли, що відгукнулися на звернення представників Королівської спільноти із захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA).

"Ми дуже тісно співпрацюємо з правоохоронцями і завжди вдячні їм за допомогу в порятунку тварин", - заявили в RSPCA, коментуючи операцію з порятунку гризуна.

Поліцейські пояснили, що завжди викликають озброєних офіцерів, "коли необхідно отримати доступ до об'єктів, що викликають занепокоєння".

На оперативну роботу виклик ніяк не вплинув, додають правоохоронці.

За їхніми словами, під час огляду приміщення офіцери також виявили, що власник забув вимкнути газ: "Газ вимкнули і тепер помешкання є цілком безпечним", - заявили в поліції Дербішира.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.