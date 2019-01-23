Повстання в Зімбабве: чому палять шини і ллється кров

Копирайт изображения Getty Images

У Зімбабве тривають масові заворушення, викликані різким підвищенням цін на пальне.

Комісія з прав людини Зімбабве розкритикувала владу за використання військ для придушення протестів.

Речник уряду захищає дії силовиків проти демонстрантів. "Коли речі виходять з-під контролю, потрібно трохи твердості", - повідомив він в коментарі ВВС.

За даними Комісії з прав людини, під час протестів, що почалися ще минулого тижня, загинули 8 людей. За іншими даними, кількість жертв вже досягла 12.

Військових помітили за лупцюванням групи водіїв мікроавтобусів у вівторок в столиці Зімбабве Хараре. Також кореспондент ВВС Ендрю Хардінг розмовляв в Хараре з чоловіком, який стверджував, що його та близько 30 інших людей оточили та побили військові.

Постійне насильство викликає запитання щодо контролю президента Еммерсона Мнангагва над військовими, які допомогли йому прийти до влади у 2017 році, додає кореспондент BBC.

Раніше пан Мнангагва пообіцяв, що не допустить зловживань силовиків проти цивільних.

Чому почалися протести

Цього місяця президент Мнангагва оголосив про підвищення цін на пальне.

Ціна на літр бензину зросла з 1,24 до 3,31 доларів США.

Підвищення цін на паливо мало вирішити проблему його дефіциту, але призвело до того, що зараз у Зімбабве - найдорожче паливо у світі, майже вдвічі дорожче ніж в Нідерландах чи сусідній Замбії, повідомляє GlobalPetrolPrices.com.

Почали зростати ціни. Проїзд автобусом в Хараре (15 км) став коштувати приблизно 3,5 дол США замість 1,5 дол. Підвищилися ціни на продовольство - якщо раніше 2 кг рису коштували 3,75 доларів США, то зараз вже 7,8 доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Мнангагва змушений був повертатися до Зімбабве з турне Європою, під час якого відвідав Москву

Багато мешканців Зімбабве, змучених роками економічних труднощів, раптово виявили, що вони не можуть дозволити собі автобус до роботи.

Це призвело до протестів в найбільших містах країни - Хараре та Булавайо, які почалися 14 січня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після підвищення цін на паливо мешканці Зімбабве виявили, що більше не можуть собі дозволити подорож автобусом на роботу

Кого влада звинувачує в заворушеннях?

Уряд Зімбабве звинувачує опозиційну партію Рух за демократичні зміни у використанні протестів як політичного засобу.

Представник президента Джордж Чарамба заявив у неділю: "Керівництво Руху за демократичні зміни постійно робить повідомлення, що вони будуть використовувати насильницькі вуличні акції для скасування результатів голосування (на виборах президента у серпні 2018 року. - Ред.)".

Опозиція не погодилася з рішення суду від серпня 2018 року, яке підтвердило, що президент Мнангагва переміг на президентських виборах лідера Руху за демократичні зміни Нельсона Чамісу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Опозиція стверджує, що цього чоловіка відлупцювали військові під час протестів в Булавайо

Що говорить опозиція

Опозиційний Рух за демократичні зміни заявив у вівторок, що п'ять його депутатів були затримані й їм відмовили у звільненні під заставу.

Зімбабвійський конгрес профспілок, що закликав до участі в протестах, повідомив, що його лідер Яфет Мойо також був заарештований.

Лідер опозиції пан Чаміса повідомив BBC, що "не було жодного обґрунтування того, що солдати з бойовими патронами, з кулеметами, автоматами, АК-47 на вулицях б'ють громадян".

"До людей приходять додому, їх вивозять з їхніх будинків з їхніми родинами, навіть якщо вони сплять ... багато людей були заарештовані без видимої причини", - сказав він.

Правозахисники з Комісії з прав людини Зімбабве підтверджують інформацію про нічні візити військових до будинків, під час яких людей затримують та лупцюють.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Південній Африці зімбабвійська діаспора вийшла на підтримку повсталих співвітчизників

Що каже президент Мнангагва

У понеділок 76-річний президент Мнангагва перервав поїздку до Європи, щоб впоратися з заворушеннями.

Він має відвідати економічний саміт в Давосі, де він бажав залучити інвестиції для Зімбабве.

Повернувшись до Хараре, він почав писати повідомлення в Twitter, щоб закликати всі сторони працювати разом, аби вирішити проблеми економіки.

У серії твітів він заявив, що насильство або неналежна поведінка сил безпеки була "неприйнятною і зрадою нового Зімбабве", додавши: "Якщо буде потрібно, голови полетять".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.