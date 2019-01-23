Що треба знати про суд над Януковичем - пояснюємо у відео

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заочний суд над Віктором Януковичем триває з травня 2017 року

Оболонський суд Києва в четвер, 24 січня, почне оголошення вироку в справі про держзраду екс-президента.

"24 січня 2019 року... відбудеться оголошення вироку в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича", - йдеться у повідомленні суду.

Державне обвинувачення вимагає засудити Віктора Януковича до 15 років за звинуваченнями у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

Сам екс-президент і його захисники відкидають звинувачення і вважають справу політичною.

Процес триває понад півтора року, із травня 2017-го.

І розслідування, і суд над колишнім президентом відбувалися за спеціальною процедурою - заочною, без участі підозрюваного.

Що означає така процедура, якою є міжнародна практика заочного засудження і якими можуть бути її наслідки? Пояснюємо:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Суд у Києві готується застухати фінальний виступ екс-президента України.

Якщо вирок буде обвинувальним, то це означатиме, що як тільки екс-президента затримають в Україні або в іншій країні, з якою є договори про екстрадицію і яка на це погодиться, він буде арештований.

Але вирок суду не набуде чинності, якщо Віктор Янукович його оскаржить в апеляційній та касаційній інстанції. Адвокати екс-президента заявляли, що оскаржуватимуть вирок, а також захищатимуть інтереси клієнта в міжнародних судах, оскільки вважають процес політичним.

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