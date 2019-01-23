У Британії блогерів зобов'язали попереджати про проплачені пости

Копирайт изображения BBC/Reuters Image caption Зоя Сугг (Зоелла), співачка Ріта Ора і модель Розі Гантінгтон-Вайтлі - серед тих, хто зробив таку обіцянку

Шістнадцять зірок соціальних мереж, серед яких співаки Еллі Гулдінг і Ріта Ора, моделі Розі Гантінгтон-Вайтлі та Алекса Чунг, і влогер Зоелла погодилися змінити принципи своїх публікацій онлайн.

Як розповідає кореспондент BBC з питань технологій Джейн Вейкфілд, вони повинні чітко позначати, чи отримували гроші, подарунки або ж інші вигоди в обмін на пости з рекомендаціями певних товарів.

Відповідну обіцянку вони зробили після того, як отримали попередження від Департаменту з питань конкуренції та ринків Великої Британії про те, що їхні пости можуть порушувати законодавство із захисту споживачів.

Пости в інтернеті можуть не тільки просувати певні бренди, але й вводити в оману покупців, йдеться в заяві інституції.

Департамент не зазначив, чи названі автори порушували права споживачів, але повідомив, що всі вони добровільно змінили свою практику публікації постів після розслідування.

Однак, якщо вони не будуть дотримуватися домовленості, досягнутої з Департаментом, то їхні справи можуть передати до суду і їм загрожуватимуть великі штрафи або ув'язнення терміном до двох років.

Копирайт изображения PA Image caption Актриса Мішель Кіган, влогер Джим Чепмен і зірка реаліті-шоу Хлоя Сімс також серед учасників угоди

Серед зірок, які пообіцяли маркувати проплачені пости:

Поп-зірка Ріта Ора

Актриса Мішель Кіган

Співачка Еллі Гулдінг

Письменниця і модель Алекса Чунг

Дизайнер і модель Розі Гантінгтон-Вайтлі

Відеоблогер Зої Сугг (яка веде влог під ім'ям Зоелла)

Олександра "Бінкі" Фелстед з шоу "Зроблено в Челсі"

Модель Іскра Лоуренс

Модний блогер Джеймс Чепмен (який веде влог як Джим Чепмен)

Модна блогерка Діна Торкіа

Листи з попередженнями надіслали й низці інших неназваних знаменитостей, закликавши їх переглянути принципи своїх публікацій в соціальних мережах.

Керівник Департаменту Андреа Косчеллі сказав: "Блогери можуть мати величезний вплив на те, що їхні прихильники вирішать придбати. Люди цілком справедливо можуть відчувати себе обманутими, якщо те, що вони вважали рекомендацією від людини, якою вони захоплюються, виявляється маркетинговим трюком".

"Ви повинні бути в змозі визначити, як тільки ви подивитеся на пост, чи була за нього отримана якась плата або винагорода, щоб ви могли вирішити, чи варто дійсно витрачати ваші важко зароблені гроші".

Які правила?

Блогери повинні чітко позначати контент, за який отримали плату або подарунки. #ad (реклама) або #sponsored (спонсоровано) - це приклади позначень, які тепер мають бути на видному місці на початку публікації, а не заховані серед інших хештегів в кінці посту

навіть пости про товари, отримані як безкоштовні зразки, повинні мати відповідне маркування. Для цього пропонують хештег #freebie (безкоштовний зразок)

Вже не достатньо просто зазначити перелік компаній, з якими блогери працюють в описі свого профілю. Повідомляти про плату за пост потрібно у кожному окремому випадку.

Практика реклами товарів, від одягу до автомобілів, готелів та способів провести свята, поширена серед так званих інфлюенсерів соцмереж, які можуть заробити десятки тисяч доларів від компаній за один пост на таких сайтах, як Instagram.

Ризик полягає в тому, що споживачі більше довірятимуть продукту, який рекомендує хтось, ким вони захоплюються у соціальних мережах.

Деякі знаменитості використовують такі хештеги, як #ad або #sponsored, коли розміщують проплачені пости.

Департамент із питань конкуренції та ринків Британії планує проводити подальші дослідження щодо ролі та відповідальності соціальних мереж.

Копирайт изображения ASA Image caption Департамент із питань рекламних стандартів раніше позначав декілька постів зірки Луїзи Томпсон як приховану рекламу

Департамент з питань рекламних стандартів Великої Британії розпочав власне розслідування реклами в соціальних мережах після скарги на практику проплачених постів і двічі робив попередження зірці реаліті-шоу Луїзі Томпсон.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.