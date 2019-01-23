Україна в снігу: які регіони постраждали найбільше

Копирайт изображения ДСНС України

У середу, 23 січня, снігопади накрили більшу частину України: в багатьох регіонах негода призвела до проблем із транспортним сполученням.

Станом на 17 годину сніжило одразу у 18 областях України. Найгірші погодні умови наразі спостерігаються Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях, повідомляють в Укравтодорі.

Місцями товщина снігового покриву сягає від 37 до 61 см.

Ситуація на дорогах

В Службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення наразі забезпечено. Місцями спостерігаються затори.

Для очищення автошляхів від снігу Укравтодор залучив близько 1 800 працівників і понад 1 100 одиниць спецтехніки.

Копирайт изображения Укравтодор

При цьому в кількох областях запровадили обмеження на рух великовантажного транспорту: йдеться про численні ділянки доріг у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій і Київських областях. З 17 години також перекритий в'їзд великогабаритного транспорту до Києва.

Через сильний снігопад столицю з самого зранку паралізували затори. В поліції ситуацію на дорогах описують як "транспортний колапс" і додають, що Київ - лідер за кількістю ДТП, які сталися 23 січня: станом на 17 годину на лінію "102" надійшло 235 викликів. Загалом по всій Україні - 851.

Копирайт изображения ГУ ДСНС України у м. Києві

За даними сайту "Київ Оперативний", під час однієї з ДТП жінка, що перебувала за кермом автомобіля Audi, не впоралася з керуванням і в'їхала у зупинку громадського транспорту: внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Складною була і ситуація в Вінниці: місцеві ЗМІ повідомляють про численні ДТП. В поліції розповіли, що до допомоги водіям, які опинилися у снігових пастках, залучили військових.

В ДСНС повідомили, що протягом 23 січня надали допомогу десяткам водіїв і пасажирів у Миколаївській, Житомирській і Вінницькій області: зі снігових заметів діставали як легкові, так і вантажні автомобілі.

Рятувальники також закликали водіїв утриматися від користування автомобілями: "Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає громадян зважати на застереження синоптиків і обмежити користування автомобільним транспортом під час оголошення штормового попередження. Дбайте про свою безпеку і пам'ятайте, що краще перечекати негоду вдома, ніж чекати на допомогу у сніговому заметі", - кажуть у відомстві.

Копирайт изображения ДСНС України

Попри заяви державних відомств про те, що вони роблять усе, аби впоратися з негодою, чимало інтернет-користувачів у соцмережах обурюються, що цього недостатньо і критикують владу за неготовність до екстремальних погодних умов. На це в Укравтодорі нагадали, що проблеми у боротьбі зі снігопадами бувають на лише в Україні, а й у європейських країнах.

"Ми, як ніхто, розуміємо масштаби катастрофи таких вибриків природи. Робимо все можливе, щоб забезпечити проїзд, і водночас звертаємося до вас з проханням утримуватися від поїздок автотранспортом, коли за вікном таки складні погодні умови", - додають представники Укравтодору.

Залізниця і аеропорти

В Міністерстві інфраструктури розповіли, що на графік роботи поїздів негода поки не вплинула: "Незважаючи на снігопади та хурделиці на території України, залізниця працює в штатному режимі. Залізничники продовжують очищувати від снігу інфраструктуру, ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контрольована".

Таку ж інформацію поширили у столичних аеропортах "Київ" і "Бориспіль" - там заявили, що попри сильні снігопади продовжують працювати у штатному режимі.

Копирайт изображения Аеропорт "Київ"

Прогнози синоптиків

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 24 січня сильні снігопади спостерігатимуться у Сумській, Харківській та Луганській областях: очікується приріст снігу 10-15 см, місцями до 20 см.

Сніжитиме і в західних регіонах, у центральних і південних областях синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На півночі, зокрема у Києві, - без опадів, кажуть в Укргідрометцентрі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.