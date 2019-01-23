Спонсор вибачився, що "відбілив" у рекламі шкіру японській тенісистці

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Японській компанії Nissin, яка є спонсором відомої тенісистки Наомі Осаки, довелося вибачатися за рекламу, в якій їй "відбілили" колір шкіри.

Осака є наполовину японкою, наполовину гаїтянкою. Вона має темний відтінок шкіри і вже вдруге потрапляє в ситуацію, коли їй додають рис білої жінки. У вересні минулого року австралійський художник зобразив тенісистку в образі білявки зі світлою шкірою.

Сама Осака нову рекламу Nissin поки не коментувала - ймовірно, її думки наразі зайняті підготовкою до півфінального поєдинку Australian Open проти Кароліни Пліскової.

Проте висловитися встигли користувачі соцмереж, які назвали "відбілювання шкіри" тенісистки проявом расизму з боку японського манга-художника Такеші Кономі. Саме він є автором малюнку з реклами Nissin.

"Чому всі вважають за необхідне змінювати колір шкіри так, аби він настільки відрізнявся від реальності?!", - обурювався один з користувачів Twitter.

Копирайт изображения Nissin Image caption Малюнок Наомі Осаки в рекламі Nissin (праворуч)

Афроамериканський публіцист Бей Макніл, який проживає в Японії, в колонці для The Japan Times припустив, що Nissin змінила зовнішність Осаки, аби зробити її більш привабливою з комерційної точки зору.

У відповідь на критику в самій компанії вже заявили, що не мали наміру займатися "відбілюванням" шкіри тенісистки. Але вибачилися і визнали, що були недостатньо чутливими у розробці реклами і пообіцяли в майбутньому приділяти більше уваги проблемам расового різноманіття.

Як це - расизм по-японски?

Попри те, що Наомі Осака не висловила Nissin жодних претензій, сама компанія встигла вибачитися, і інцидент, здавалося б, мав би бути вичерпаний, цей випадок пролив світло на проблеми расової дискримінації в Японії.

Японія - країна, яка продовжує бути расово одноманітною, тому проблеми расизму для місцевих жителів є менш очевидними і обговорюються не так широко, як в інших країнах світу.

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Але проблеми все ж є. Зокрема, в країні досі існує поняття "хафу", яке описує людей, народжених у змішаних шлюбах. Дехто вважає його цілком нейтральним і необразливим, проте інші наполягають на тому, що воно вказує на неповноцінність людей, які як і Наомі Осака, не є японцями на 100%.

Коли у 2015 році конкурс "Місс Всесвіт Японія" виграла Аріана Міямото, народжена у сім'ї японки і афроамериканця, це сподобалося не всім. Частина японців висловила сумнів у тому, що "хафу" має право представляти японську красу у світі.

Міямото пощастило: навколо неї знайшлися люди, які її підтримали. Проте в інтерв'ю BBC вона розповіла про свого шкільного друга, який теж був "хафу" і зрештою наклав на себе руки через відчуття, що інші його не сприймають.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аріана Міямото

Кеті Сачіко, ще одна "хафу", яка проживає в Японії вже понад 14 років, описує ставлення до "напівкровок" у цій країні так: "Нас визнають японцями тільки тоді, коли ми досягаємо у чомусь успіху і стаємо великими".

Рівень дискримінації, з якою ви можете стикнутися, будучи "хафу", сильно залежить від того, звідки саме походить ваш неяпонський родич.

Приміром, якщо ваш тато чи мама - з Кореї або Китаю, навряд чи у вас виникнуть великі проблеми, а якщо з Африки - є вірогідність, що через відтінок шкіри до вас будуть ставитися упереджено, каже Бей Макніл, афроамериканець, який проживає в Японії вже 15 років.

Проте чи можна з упевненістю сказати, що реклама з "відбіленою" Наомі Осакою - це ознака расизму і бажання применшити гаїтянське походження тенісистки? Не обов'язково.

Бей Макніл каже, що цей крок могли зробити з огляду на стиль, в якому виконаний малюнок: персонажі аніме часто виглядають "по-західному", каже публіцист.

З іншого боку, додає він, більшість цих героїв є видуманими, а Наомі Осака - реальна людина.

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