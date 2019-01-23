Пауло Коельйо заявив, що ніколи не підтримував Тимошенко на виборах

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Бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написав у своєму Twitter.

"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо.

У вівторок, 22 січня, в ході з'їзду ВО "Батьківщина" глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.

Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".

Не зрозуміло, коли саме і з якої нагоди було записане це інтерв'ю.

Воно увійшло до фільму, в якому про Тимошенко також схвально висловлюються Леонід Кравчук, екс-президент Польщі Александр Квасневський і екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

Пропустити Twitter допис , автор: @paulocoelho I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



Ex-PM Tymoshenko launches bid for Ukraine presidency https://t.co/5bpuC4l2fK — Paulo Coelho (@paulocoelho) 23 січня 2019 р.

Реакція соцмереж

Користувачі Facebook на "підтримку, якої не було", як і можна було очікувати, відреагували жартами.

Зокрема висували пропозиції щодо того, хто ще міг таким же чином "підтримати" кандидатуру Юлії Тимошенко.

Згадали й Святослава Вакарчука, який напередодні натякнув, що може піти в політику.

Під час з'їзду ВО "Батьківщина", який 22 січня відбувся в Палаці спорту, Тимошенко висунули кандидатом в президенти. Вже наступного дня вона подала необхідні документи до ЦВК.

"Я йду в президенти, щоб Україна не втратила ще 5 років", - заявила Тимошенко під час виступу на з'їзді.

Копирайт изображения Уніан

За результатами опитування, яке на початку грудня провів Київський міжнародний інститут соціології , Тимошенко є лідером президентських перегонів: за неї готові проголосувати 11% респондентів (далі йдуть Владимир Зеленский - 8,2% і Петро Порошенко - 6,5%).

За підрахунками соціологічної групи "Рейтинг", станом на кінець грудня Тимошенко підтримували 21% опитаних. Віддати свій голос за Володимира Зеленського були готові 13%, за Петра Порошенко - 11%.

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