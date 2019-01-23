Євросоюз буде боротися з доступністю "золотих паспортів”

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23 січня Європейська комісія оприлюднила звіт, в якому закликала країни ЄС посилити перевірки іноземців, які хочуть отримати "золоті паспорти" - громадянство в обмін на інвестиції.

Схеми, які дозволяють "купити" громадянство, діють у 20 країнах Євросоюзу і несуть у собі чимало потенційних ризиків. Їх можуть використовувати для відмивання грошей, корупції і ухилення від сплати податків.

Особлива увага у звіті приділена трьом країнам: Болгарії, Кіпру і Мальті, які фактично "торгують" власним громадянством, кажуть в Єврокомісії.

Аби отримати паспорт громадянина Кіпру необхідно інвестувати в економіку країни принаймні два мільйони євро і придбати нерухомість. На Мальті ж необхідно сплатити 650 тисяч євро і придбати нерухомість на суму не меншу ніж 350 тисяч євро. У Болгарії сума необхідних інвестицій складає 1 мільйон євро.

Згідно з правилами, усі заявники мають довести, що в минулому в них не було проблем з законом. Проте на практиці ці три країни не завжди ретельно перевіряють претендентів на громадянство. Приміром, влада може схвалити заявку навіть у тому випадку, коли її автор не відповідає усім необхідним критеріям.

Ще одна проблема, кажуть в Єврокомісії, полягає в тому, що країни ЄС не консультуються одне з одним: як наслідок, людина, що отримала відмову в одній країні, може звернутися з тим же проханням до іншої.

У звіті сказано, що до кінця року Єврокомісія планує розробити план заходів, які дозволять вирішити ці проблеми і зробити систему отримання громадянства в обмін на інвестиції досконалішою.

Минулого року схожі позиції висловлював Європарламент. В його доповіді йшлося про те, що в окремих країнах вимоги до інвесторів є мінімальними і дають змогу заявникам отримувати не лише статус резидента чи громадянина країни ЄС, а й доступ до вигідних податкових режимів. При цьому нові власники паспортів часто не мають наміру проживати в країні, громадянство якої отримали.

Європейський комісар з питань юстиції Вєра Юрова раніше заявляла, що претенденти на отримання громадянства країни, що входить до ЄС, мають мати "справжній зв'язок" з однією з держав Євросоюзу.

За підрахунками Amnesty International, протягом 10 років завдяки подібним схемам в ЄС інвестували близько 25 мільярдів доларів.

В антикорупційній групі Global Witness підтримали наміри Єврокомісії, але зауважили, що там "підняли тривогу", не запропонувавши зрозумілих шляхів вирішення проблеми.

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