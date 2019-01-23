Лідер опозиції Венесуели оголосив себе президентом. Його визнав Трамп

Копирайт изображения Reuters Image caption Хуан Гуаїдо очолює опозиційний парламент Венесуели

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни і приніс присягу. Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як главу держави.

У виступі перед учасниками багатотисячного мітингу в Каракасі, Гуаїдо заявив, що бере на себе президентські обов'язки, щоб "домогтися закінчення узурпації влади, сформувати перехідний уряд і провести чесні вибори".

Президент США Дональд Трамп оприлюднив заяву, в якій офіційно визнав Гуаїдо як в.о. очільника держави.

Трамп назвав Ніколаса Мадуро нелегітимним президентом і заявив, що парламент країни - це єдина легітимна гілка влади, законно обрана народом Венесуели.

Копирайт изображения Reuters Image caption В ході протестів у ніч на середу загинули як мінімум чотири людини

Тим часом, Верховний суд Венесуели оголосив про початок кримінального розслідування щодо опозиційного парламенту країни.

У Венесуелі третій день поспіль тривають протестні акції. Як повідомляють місцева поліція і неурядові організації, в ході демонстрацій в ніч на середу загинули щонайменше чотири людини.

Повідомляється, що серед загиблих - 16-річний підліток, який дістав смертельне вогнепальні поранення під час однієї з демонстрацій.

У соцмережах з'явилися фотографії і відеозаписи, на яких видно, як демонстранти підпалюють статую покійного лідера країни Уго Чавеса в місті Сан-Фелікс у штаті Болівар.

Як повідомляють венесуельські ЗМІ, масові антиурядові демонстрації мають пройти у середу в багатьох містах країни.

Як спалахнули протести

Копирайт изображения Reuters Image caption У середу на вулиці міст Венесуели вийшли сотні тисяч людей

Нова хвиля протестів у Венесуелі почалася в понеділок, коли міністерство оборони країни повідомило про невдалу спробу військового заколоту в столиці, Каракасі.

Влада країни повідомила про арешт 27-х людей у справі про спробу повстання.

Одним з головних ініціаторів протестних акцій став Хуан Гуаїдо. Він обійняв посаду голови Національної асамблеї на початку січня і активно закликає до усунення від влади чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нова хвиля протестної активності в країні почалася в понеділок

Віце-президент США Майк Пенс у своєму Twitteer опублікував відеозвернення до венесуельців, в якому назвав Мадуро диктатором, у якого немає жодних законних прав на владу і заявив, що Вашингтон підтримує опозиційно налаштований парламент країни і його лідера.

Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес відреагувала на виступ Пенса фразою: "Yankee go home" ("Янкі, забирайтеся!")

Тим часом, правляча Соціалістична партія теж закликала своїх прихильників вийти на вулиці, щоб запобігти перевороту в країні.

Ніколас Мадуро здобув перемогу на виборах президента Венесуели у травні минулого року. Для нього це вже другий президентський термін.

Опозиція закликала бойкотувати вибори, а США і деякі країни ЄС не визнали результати голосування.