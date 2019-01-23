Лідер опозиції Венесуели оголосив себе президентом. Його визнав Трамп
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни і приніс присягу. Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як главу держави.
У виступі перед учасниками багатотисячного мітингу в Каракасі, Гуаїдо заявив, що бере на себе президентські обов'язки, щоб "домогтися закінчення узурпації влади, сформувати перехідний уряд і провести чесні вибори".
Президент США Дональд Трамп оприлюднив заяву, в якій офіційно визнав Гуаїдо як в.о. очільника держави.
Трамп назвав Ніколаса Мадуро нелегітимним президентом і заявив, що парламент країни - це єдина легітимна гілка влади, законно обрана народом Венесуели.
Тим часом, Верховний суд Венесуели оголосив про початок кримінального розслідування щодо опозиційного парламенту країни.
У Венесуелі третій день поспіль тривають протестні акції. Як повідомляють місцева поліція і неурядові організації, в ході демонстрацій в ніч на середу загинули щонайменше чотири людини.
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Повідомляється, що серед загиблих - 16-річний підліток, який дістав смертельне вогнепальні поранення під час однієї з демонстрацій.
У соцмережах з'явилися фотографії і відеозаписи, на яких видно, як демонстранти підпалюють статую покійного лідера країни Уго Чавеса в місті Сан-Фелікс у штаті Болівар.
Як повідомляють венесуельські ЗМІ, масові антиурядові демонстрації мають пройти у середу в багатьох містах країни.
Як спалахнули протести
Нова хвиля протестів у Венесуелі почалася в понеділок, коли міністерство оборони країни повідомило про невдалу спробу військового заколоту в столиці, Каракасі.
Влада країни повідомила про арешт 27-х людей у справі про спробу повстання.
Одним з головних ініціаторів протестних акцій став Хуан Гуаїдо. Він обійняв посаду голови Національної асамблеї на початку січня і активно закликає до усунення від влади чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Віце-президент США Майк Пенс у своєму Twitteer опублікував відеозвернення до венесуельців, в якому назвав Мадуро диктатором, у якого немає жодних законних прав на владу і заявив, що Вашингтон підтримує опозиційно налаштований парламент країни і його лідера.
Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес відреагувала на виступ Пенса фразою: "Yankee go home" ("Янкі, забирайтеся!")
Тим часом, правляча Соціалістична партія теж закликала своїх прихильників вийти на вулиці, щоб запобігти перевороту в країні.
Ніколас Мадуро здобув перемогу на виборах президента Венесуели у травні минулого року. Для нього це вже другий президентський термін.
Опозиція закликала бойкотувати вибори, а США і деякі країни ЄС не визнали результати голосування.