В США арештували медбрата клініки, де пацієнтка у вегетативному стані народила дитину

Копирайт изображения Maricopa County Sheriff's Office Image caption Натан Сазерленд, підозрюваний у справі про сексуальне насильство над пацієнткою клініки Hacienda

Поліція штату Арізона арешутвала медбрата клінки, в якій жінка, що понад 10 років перебувала у вегетативному стані, народила дитину.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 36-річного Натана Сазерленда підозрюють у сексуальному насильстві над жінкою, яке зрештою і призвело до народження дитини.

Інцидент стався у клініці Hacienda, яка розташована неподалік від міста Фінікс - столиці Арізони.

Сазерленду висунули звинувачення за статтею про сексуальне насильство.

29-річна пацієнтка, ім'я якої не розголошують, народила 29 грудня. Персонал клініки тоді заявляв, що ніхто у закладі не знав про вагітність жінки.

Новонародженого вдалося врятувати: він живий і наразі перебуває під наглядом родичів пацієнтки.

Одразу після народження дитини, поліція штату Арізона розпочала розслідування інциденту. У всіх чоловіків, що працювали у клініці, взяли зразки ДНК.

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Правоохоронці кажуть, що затриманий працював у закладі медбратом і доглядав за пацієнткою. Наразі він перебуває у в'язниці в окрузі Марікопа.

Очільник поліції Фінікса Джері Вільямс заявила, що арешт підозрюваного у цій справі був пріоритетним для їхнього відомства.

Вона додала, що правоохоронці все ще з'ясовують чи міг Сазерленд, який працював у клініці з 2011 року, вчиняти акти насильства щодо інших пацієнток.

Джон Майклс, адвокат сім'ї потерпілої, заявив, що її сім'я була шокована і травмована новинами про інцидент у клініці Hacienda.

Що таке вегетативний стан

Людина не спить, але не має жодних ознак притомності. Вона може відкривати очі, прокидатися і засинати з регулярними інтервалами і мати базові рефлекси; вона також може регулювати серцебиття та дихання без сторонньої допомоги.

У вегетативному стані людина не проявляє жодної значущої реакції, такої як спостереження очима за об'єктом або реагування на голоси. Вона також не проявляє ознак емоцій.

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Постійний вегетативний стан визначається тривалістю у понад шість місяців, якщо він викликаний нетравматичним ушкодженням головного мозку, або тривалістю у понад 12 місяців, якщо він спричинений травмою головного мозку (такою як удар по голові).

Якщо людина перебуває в постійному вегетативному стані, її одужання є надзвичайно малоймовірним, але не неможливим.

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