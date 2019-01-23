В США арештували медбрата клініки, де пацієнтка у вегетативному стані народила дитину
Поліція штату Арізона арешутвала медбрата клінки, в якій жінка, що понад 10 років перебувала у вегетативному стані, народила дитину.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, 36-річного Натана Сазерленда підозрюють у сексуальному насильстві над жінкою, яке зрештою і призвело до народження дитини.
Інцидент стався у клініці Hacienda, яка розташована неподалік від міста Фінікс - столиці Арізони.
Сазерленду висунули звинувачення за статтею про сексуальне насильство.
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29-річна пацієнтка, ім'я якої не розголошують, народила 29 грудня. Персонал клініки тоді заявляв, що ніхто у закладі не знав про вагітність жінки.
Новонародженого вдалося врятувати: він живий і наразі перебуває під наглядом родичів пацієнтки.
Одразу після народження дитини, поліція штату Арізона розпочала розслідування інциденту. У всіх чоловіків, що працювали у клініці, взяли зразки ДНК.
Правоохоронці кажуть, що затриманий працював у закладі медбратом і доглядав за пацієнткою. Наразі він перебуває у в'язниці в окрузі Марікопа.
Очільник поліції Фінікса Джері Вільямс заявила, що арешт підозрюваного у цій справі був пріоритетним для їхнього відомства.
Вона додала, що правоохоронці все ще з'ясовують чи міг Сазерленд, який працював у клініці з 2011 року, вчиняти акти насильства щодо інших пацієнток.
Джон Майклс, адвокат сім'ї потерпілої, заявив, що її сім'я була шокована і травмована новинами про інцидент у клініці Hacienda.
Що таке вегетативний стан
- Людина не спить, але не має жодних ознак притомності. Вона може відкривати очі, прокидатися і засинати з регулярними інтервалами і мати базові рефлекси; вона також може регулювати серцебиття та дихання без сторонньої допомоги.
- У вегетативному стані людина не проявляє жодної значущої реакції, такої як спостереження очима за об'єктом або реагування на голоси. Вона також не проявляє ознак емоцій.
- Постійний вегетативний стан визначається тривалістю у понад шість місяців, якщо він викликаний нетравматичним ушкодженням головного мозку, або тривалістю у понад 12 місяців, якщо він спричинений травмою головного мозку (такою як удар по голові).
- Якщо людина перебуває в постійному вегетативному стані, її одужання є надзвичайно малоймовірним, але не неможливим.
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