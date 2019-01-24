В Малайзії обиратимуть нового короля: до чого тут "Міс Москва-2015"

Копирайт изображения AFP Image caption Король Малайзії Мухаммад V несподівано зрікся престолу на початку січня

В Малайзії пройдуть вибори нового короля після безпрецедентного зречення престолу з боку попереднього короля - султана Мухаммада V.

Зазвичай, в Малайзії обирають нового короля, якого офіційно називають Янг-ді Пертуан Агонг - "той, хто створений верховним володарем", кожні п'ять років з-поміж дев'яти малазійських султанів.

49-літній Мухаммад V зрікся престолу на початку січня після двох років правління. Це було першим зреченням престолу в історії Малайзії.

В листопаді 2018 року він взяв лікарняний, а за кілька днів в соцмережах з'явилися фотографії з його весілля з 25-літньою російською моделлю, "Міс Москва-2015" Оксаною Воєводіною.

Мухаммад V відомий своєю пристрастю до екстремальних видів спорту, таких як автоперегони в надскладних умовах, стрільба та змагання на витривалість.

Його відмова від престолу шокувала підданих і поставила в центр уваги світових ЗМІ незвичайну монархію Малайзії - єдину, де монархи змінюються на ротаційних засадах.

Очікується, що ім'я нового короля оголосять 31 січня.

Як обирають монарха Малайзії

Малайзія є конституційною монархією, а головою держави в ній є король - Янг-ді Пертуан Агонг. Вперше його обрали 1957 року, коли Федерація Малайя стала незалежною від Британської імперії.

1963 року країна стала називатися Малайзія. Зараз вона складається з 13 штатів та кількох федеральних територій.

9 з 13 штатів очолюють султани, і саме серед них обирають на ротаційних засадах короля.

Вибори короля проводить Конференція правителів. Вона складається з 9 султанів та губернаторів 4 штатів, якими не правлять султани. Але тільки 9 султанів мають право голосу під час виборів короля, губернатори в голосуванні участі не беруть.

Обирають короля на ротаційних засадах - з-поміж султанів, по черзі від кожного штату, на строк у 5 років.

Під час виборів дев'ять малайських султанів отримують бюлетень для голосування тільки з одним ім'ям, як правило, це ім'я султана зі штату, що стоїть у черзі на отримання престолу. Потім вони анонімно вказують, чи вважають вони, що цей султан здатний виконувати обов'язки короля.

Султан має забезпечити собі більшість з п'яти голосів, щоб стати наступним королем. Якщо він не забезпечить достатню кількість голосів або відхиляє пропозицію стати королем, виборчий процес повторюється з іменем султана зі штату, наступного за чергою на отримання престолу.

Щоб забезпечити анонімність, дев'ять правителів отримують ненумеровані бюлетені з ідентичними ручками.

Копирайт изображения AFP/Getty Imagea Image caption Скоріше за все, новим королем Малайзії стане султан штату Паганґ Абдулла

Чи має король Малайзії реальну владу?

Король виконує переважно церемонійні функції, реальна влада в країні зосереджена в руках парламенту та прем'єр-міністра.

Янг-ді Пертуан Агонг офіційно призначає прем'єр-міністра, в якого має бути підтримка парламентської більшості, є релігійним лідером мусульман Малайзії і головнокомандувачем збройних сил.

Він також має повноваження надавати помилування, що зробив колишній король для колишнього лідера опозиції Анвара Ібрагіма після перемоги опозиції на виборах 2018 року.

Пан Анвар був помилуваний після другого засудження за содомію, яке вважалося політично мотивованим.

Роль Янг-ді Пертуан Агонга має великий престиж серед малайських мусульман, що складають більшість населення. Для них він є втіленням національних та ісламських традицій країни.

За критику монарха, яка вважається підбурюванням презирства до короля, можна потрапити до в'язниці.

Після зречення Мухаммада V в соцмережах оприлюднили персональну інформацію людей, які критикували інститут монархії.

За повідомленням Malay Mail, щодо трьох людей ведеться розслідування за підозрою в підбурюванні проти монархії, чотирьох людей звільнили або відсторонили від обов'язків через цю підозру.

Хочете отримувати більше цікавих історій в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.