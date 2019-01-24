Екс-прем'єра Шотландії Алекса Салмонда арештували

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Британська поліція арештувала колишнього лідера шотландських націоналістів Алекса Салмонда, який був прем'єр-міністром Шотландії з 2007 по 2014 рік.

Пан Салмонд був лідером шотландських націоналістів у 1990-2000 та 2004-2014 роках. Саме за його пропозицією в Шотландії у вересні 2014 року пройшов референдум про незалежність.

Прихильники незалежності на ньому програли - 55,3% виборців проголосували проти незалежності, пан Салмонд пішов у відставку.

Поліція поки що не повідомляє, за якими звинуваченнями заарештовано політика.

Влітку 2018 року Алекса Салмонда звинуватили в сексуальних домаганнях під час його роботи на посаді прем'єра. Він відкинув усі звинувачення.

У листопаді 2017 року Алекс Салмонд почав вести власне телешоу The Alex Salmond Show на російському каналі RT.

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