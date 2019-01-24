Суд почав оголошувати вирок Януковичу

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Оболонський суд Києва почав оголошувати вирок у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Вирок оголошує головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

На початку засідання адвокат Януковича Олександр Горошинський намагався звернутись до колегії суддів, проте йому відмовили.

Обвинувачення вимагає засудити пана Януковича до 15 років за звинуваченнями у держзраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України. Сам екс-президент і його захисники відкидають звинувачення і вважають процес політичним.

На засіданні присутні прокурори Головної військової прокуратури Руслан Кравченко і Максим Крим, які представляють державне обвинувачення в даному процесі, адвокати Януковича Олександр Горошинський, Олександр Байдик та безкоштовний державний захисник Юрій Рябовол, якого призначив обвинуваченому суд.

Як повідомляє кореспондент BBC News Україна, в залі суду сидить група молодиків, яких пропустили туди першими.

Невідомі представляються просто "громадянами України".

Image caption Група невідомих прийшла на засідання першими і зайняла частину зали засідань суду

Ззовні та всередтині будівлі суду знаходиться кілька десятків правоохоронців.

23 січня адвокат Януковича Олександр Горошинський написав у Facebook, що про початок оголошення вироку йому повідомили телефоном за день до засідання суду.

"На питання про вимогу ст. 135 КПК (Кримінально процесуальний кодекс) отримати повідомлення не пізніше ніж за три дні до дати судового засідання, співробітник суду не зміг дати відповідь", - написав адвокат.

Під час попередніх засідань суду Янукович не виходив на відеозв'язок. За словами адвокатів, у грудні це було через хворобу, тому що колишній президент перебував у лікарні, де технічної можливості влаштувати відеоконференцію не було, а ще робити це йому нібито не дозволяли лікарі.

Процес триває близько 1,5 року, із травня 2017-го.

І розслідування, і суд над колишнім президентом відбувалися за спеціальною процедурою - заочною, без участі самого підозрюваного.

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