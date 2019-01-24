Януковича засудили до 13 років ув'язнення

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Оболонський райсуд Києва у четвер, 24 січня, визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Його засудили до 13 років ув'язнення.

Вирок оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Суд ухвалив Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництві у веденні агресивної війни)", - сказав він.

Суддя додав, що за державну зраду Януковича засудили до 13 років позбавлення волі, а за пособництво у веденні війни - 12 років.

"За сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити Януковичу Віктору Федоровичу у вигляді 13 років позбавлення волі", - сказав головуючий суддя.

Разом з тим суддя пояснив, що сторона обвинувачення не надала переконливих доказів , що Янукович діяв "з метою так званого сепаратизму", тому виправдав його за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Судовий процес над Януковичем, який переховується у Росії, тривав півтора роки

Також з Януковича стягнуть за проведення судових експертиз майже 100 тисяч гривень.

Початок відбування покарання буде рахуватись з моменту затримання екс-президента.

Захист Януковича може ще подати апеляцію на вирок протягом 30 днів. У такому випадку апеляційну скаргу розглядатиме Київський апеляційний суд.

Обвинувачення вимагало засудити Януковича до 15 років за звинуваченнями у держзраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

Сам екс-президент і його захисники відкидають звинувачення і вважають процес політичним.

Процес над Януковичем тривав 1,5 року, із травня 2017-го.

І розслідування, і суд над колишнім президентом відбувалися за спеціальною процедурою - заочною, без участі самого підозрюваного.

На початку засідання адвокат Януковича Олександр Горошинський намагався звернутись до колегії суддів, проте йому відмовили.

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