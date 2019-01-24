Замерзла в лісі: що відомо про смерть студентки на Житомирщині

Копирайт изображения Новоград-Волинський медичний коледж

Студентка, яку висадили з маршрутки начебто через несплату 25 грн за проїзд на Житомирщині, замерзла насмерть у лісі, коли намагалася повернутися додому. Про це повідомляють місцеві медіа.

Тіло дівчини знайшли між селами Рудня-Хочинська та Перга Олевського району Житомирщини 10 січня.

Поліція веде розслідування про те, чи мав місце конфлікт між водієм та студенткою через несплату за проїзд. Самого водія кілька разів допитали, однак інших санкцій щодо нього не ухвалювали.

Водій також наполягає, що дівчина сама вийшла з автобуса, й ніяких суперечок у нього з нею не було.

Розслідування

У поліції підтвердили BBC News Україна факт смерті дівчини, як і те, що вона вийшла з автобусу близько 4-ї години ранку.

"Вона сіла на автобус у селі, де живуть її батьки - Рудні-Хочинський. У сусідньому селі Перга її висадили. А через два дні її знайшли мертвою у лісі. За попередньою інформацією, причиною смерті стало переохолодження", - розповіла речниця поліції Житомирщини.

Водночас правоохоронці поки що не підтверджують, але і не спростовують інформацію про те, що маршрутник висадив студентку через те, що вона не сплатила 25 грн за проїзд.

"Інформація про це та про можливий конфлікт між водієм та дівчиною перевіряється", - додала речниця поліції.

"Водій пояснити, чому він висадив дівчину, не може", - відзначає вона.

У поліції заперечують дані про те, що студентку висадили за селом - там кажуть, що вона вийшла на зупинці в селі Перга: "Між селами Рудня-Хочинська і Перга є автомобільна дорога, а є інша дорога, яка коротша і йде через ліс. В ньому і виявили тіло".

Наразі триває розслідування - його почали за статтею про вбивство після заяви батьків та старости села, коли дівчина зникла.

Зазвичай у таких випадках розслідування починають за статтею 115 "Умисне вбивство", пояснюють у поліції.

Що ж до самого водія, то наразі щодо нього жодних запобіжних заходів не застосовується.

"На момент, коли дівчину висаджували з автобуса, з нею все було нормально. Що ж було далі - має показати слідство", - наголосила речниця житомирської поліції.

Версії

Копирайт изображения Google Maps Image caption Відстань між селами Перга та Рудня-Хочинська (позначене червоним) - близько 3-х кілометрів

Загибла - Ірина Дворецька 1998 року народження.

Вона навчалася у Новоград-Волинському медичному коледжі. 15 січня на його сайті повідомили про смерть дівчини.

"На 21-му році трагічно обірвалося життя студентки IV курсу Ірини Дворецької. Згадуємо її як веселу і доброзичливу людину, співчутливу до чужого горя, з якою можна було розділити і радість і смуток", - йшлося у повідомленні.

Пізніше сайт "Стопкор" опублікував новину про ймовірні обставини смерті дівчини.

У новині йшлося, що місцевий активіст "Стоп Корупції" Олександр Ігнатьєв поспілкувався з родичкою загиблої.

"Виявилось, що та близько 4-ої години ранку їхала до міста Олевськ. Коли прийшов час розраховуватись за проїзд, в дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у 2-ох кілометрах від села Перга", - дає свою версію події Олександр Ігнатьєв.

"Вона пішла трасою, однак вирішила скоротити шлях через ліс. Там заблукала й замерзла", - додає він.

А сайт Олевськ.zt.ua повідомляє, що дівчина їхала до Олевська супроводжувати з олевської до житомирської лікарні хвору матір.

"В результаті переляку дівчина заблукала, потрапила в боброву яму, де і зупинилося її серце. 10 січня на місці загибелі її і знайшов батько", - додають автори сайту.

Поліція перевіряє всю цю інформацію.

Пізніше житомирські правоохоронці у прес-релізі повідомили, що вони офіційно встановили - дівчина вийшла з маршрутки "не розрахувавшись".

"Інформація про можливий конфлікт між нею та водієм з цього приводу, а також інші відомості, викладені у соціальних мережах щодо обставин події, нині поліцейські перевіряють у рамках розслідування. У зв'язку з цим водій та пасажири вказаного рейсу нині опитуються повторно", - наголошує прес-служба поліції Житомирщини.

Версія водія

У коментарі виданюю "Факти" представники компанії-перевізника наполягають, що жодного конфлікту між водієм та загиблою не було.

За його версією, дівчина вирішили сама вийти на наступній зупинці, адже забула гроші.

"Не доїжджаючи до наступного населеного пункту, водій ще раз перепитав, чи буде вона платити. Вона відповіла, що заплатить. Більше з нею водій не розмовляв. У наступному населеному пункті водій зупинився, щоб взяти двох пасажирів, яких проводжав чоловік на машині. Поки він завантажував їх речі в багажне відділення, та дівчина тихенько вийшла з автобуса і пішла. Ніхто з нею не сварився, вона, виходячи, взагалі нікому нічого не сказала", - кажуть у перевізника.

Там також додають, що, за словами водія, "дівчина на вигляд була в стані алкогольного сп'яніння".

Причетні до розслідування ситуації просять відгукнутися свідків, які у ту ніч їхали в маршрутці до Олевська.

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