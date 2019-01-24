На Київщині в автобусі отруїлися 12 учнів, причину шукають

Копирайт изображения Поліція Київської області

На Київщині у шкільному автобусі отруїлися 12 учнів, правоохоронці шукають причину.

За даними поліції, автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи села Морозівка Баришівського району.

"Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння було доправлено до районної лікарні міста Баришівка", - повідомляє сайт поліції Київської області.

Відомо, що в медичному закладі перебувають 12 учнів, деякі з них - у реанімації.

Правоохоронці встановили місцеперебування шкільного автобуса. На даний момент тривають процесуальні дії щодо вилучення транспорту, який відправлять на експертизу.

З водієм автобусу спілкуються слідчі, відкрите кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу - випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", всього у салоні автобуса було 16 дітей віком 10-17 років.

Очільник Київської обладміністрації Олександр Терещук дав доручення перевірити технічний стан всіх шкільних автобусів регіону.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.