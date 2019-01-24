На Київщині в автобусі отруїлися 12 учнів, причину шукають
На Київщині у шкільному автобусі отруїлися 12 учнів, правоохоронці шукають причину.
За даними поліції, автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи села Морозівка Баришівського району.
"Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння було доправлено до районної лікарні міста Баришівка", - повідомляє сайт поліції Київської області.
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Відомо, що в медичному закладі перебувають 12 учнів, деякі з них - у реанімації.
Правоохоронці встановили місцеперебування шкільного автобуса. На даний момент тривають процесуальні дії щодо вилучення транспорту, який відправлять на експертизу.
З водієм автобусу спілкуються слідчі, відкрите кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу - випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.
За даними агентства "Інтерфакс-Україна", всього у салоні автобуса було 16 дітей віком 10-17 років.
Очільник Київської обладміністрації Олександр Терещук дав доручення перевірити технічний стан всіх шкільних автобусів регіону.
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