Шевченко і шапки: як кандидат у президенти відзначився в Давосі

Копирайт изображения FACEBOOK ІГОРЯ ШЕВЧЕНКА Image caption Безкоштовні шапки Ігор Шевченко назвав "давоськими трофеями".

Кандидат в президенти України Ігор Шевченко похвалився у Facebook тим, що на економічному форумі у Швейцарії взяв чотири безкоштовні шапки замість одної. Традиційні в'язані сині шапки на Давосі можна безкоштовно взяти зі спеціальних контейнерів.

Безкоштовні подарунки він назвав "давоськими трофеями", а саме відео з "шапковою махінацією", як назвав її сам політик, виклав на власній сторінці у Facebook.

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"Прокинувся о 6 ранку і пішов за шапками, але вже на цю годину бажаючих стати щасливими власниками чудової блакитної шапочки було досить багато. Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв", - поділився Шевченко подробицями "оборудки".

Там же екс-міністр поскаржився, що під час "шапкової операції" його зупинив охоронець та порадив забиратися геть. Проте Шевченка це не зупинило.

"А я б не був українцем, якби не заперечив йому і повернув ситуацію на свою користь. В результаті складних дипломатичних перемовин він "дозволив" мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього "не бачить", - розповів він. Ігор Шевченко пояснив, що шапки брав друзям на подарунок.

У соцмережі вчинок колишнього міністра екології не залишився непоміченим. Користувачі почали жартувати і обурюватися вчинком пана Шевченка.

"Я так розумію, тепер, за цього порядного чоловіка з твердими життєвими настановами на справедливість і чесність будуть голосувати всі, хто набиває в Туреччині і Єгипті валізи готельним начинням? Добре хоч з перехожих норкові шапки не збивав. Хоча стоп! Там їх просто ніхто не носить", - розмірковує волонтер Роман Донік.

Блогер Олена Яхно проводить паралелі із Віктором Януковичем: "Ось тепер я повірила в політичні перспективи мільйонера Шевченка. Електорат Януковича повинен це оцінити! ))".

Те саме роблять й інші користувачі Facebook та пишуть, що "Віктор Федорович із заздрістю спостерігає з Ростова ..." та викладають "фотожаби".

А також кажуть про "заразливий досвід Віктора Федоровича".

А популярний блогер Антон Ходза іронізує з приводу "трофеїв", які кандидат у президент ще міг привезти з економічного форуму.

"Чудово з'їздив. Привіз 10 шапок, 15 рулонів якісного двошарового туалетного паперу, цілий ящик шампунів та рідкого мила, капці, рушники, не забув і про питання енергетики - 20 лед-лампочок та 10 галогенок", - пише блогер.

Під самим постом Ігоря Шевченко люди ставлять кандидатові у президенти незручні питання.

Користувач Александр Коваленко пише: "Заради "друзів" ця людина краде шапки... Якщо, не дай Боже, стане президентом - страшно подумати, як він буде красти заради "друзів"...

Цікаво, на фуршеті також виносив в кишенях салямі для "друзів"?".

"Янукович отримав 13 рочків. Ігорю Шевченку варто задуматися над своєю поведінкою", - написав блогер Антон Ходза після оголошення вироку екс-президенту країни.

48-річний Юрій Шевченко йде на вибори президента України як самовисуванець. Він працював міністром екології у 2014-2015 роках за квотою партії "Батьківщина", в уряді Арсенія Яценюка. У липні 2015-го Верховна Рада звільнила його з посади за поданням прем'єра через "неналежне виконання обов'язків" і "корупційні дії". Йому, зокрема, закидали лобіювання інтересів бізнесмена Олександра Онищенка.

Президентська кампанія Шевченка вже відзначилася епатажними витівками. На початку року він розпочав акцію з пошуку дружини.

Копирайт изображения FACEBOOK ІГОРЯ ШЕВЧЕНКА Image caption На початку року стартував проект, ціль якого знайти дружину кандидату в президенти Ігорю Шевченку

Всім бажаючим він запропонував заповнити анкету на власному сайті і також розмістив білборди із закликом "Хочеш стати дружиною президента?" вздовж найбільших трас України.

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