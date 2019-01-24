Усик у суперважкій вазі: чого чекати?

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У своєму найсвіжішому інтерв'ю Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика, заявив, що його підопічний хоче битися в суперважкому дивізіоні і відразу з видатними бійцями рівня теперішніх чи колишніх чемпіонів.

У цій заяві начебто немає нічого нового, бо декларації про перехід у суперважку вагу від Усика і його команди лунають ще відтоді, як Олександр нокаутував на рингу "Манчестер-Арени" британця Тоні Беллью і захистив здобуті у Всесвітній боксерській суперсерії пояси в крузервейті вперше.

Проте важливіше те, що пан Красюк сказав далі: "У найближчі кілька тижнів ми будемо вже певно знати суперника Олександра на травень, на поєдинок у США". Зі слів промоутера випливає, що то буде саме супертяж. Залишилося тільки визначити, хто саме.

Незакриті питання

Варто зазначити, що впродовж двох з гаком місяців, які відділяють сьогодення від поєдинку Усик - Беллью, український боєць вагався. Вагався, бо в нього ще залишалися інтереси у важкій вазі. Приміром, він розраховував на повернення в бокс 34-річного екс-чемпіона світу Андре Ворда зі США, який зробив собі ім'я двома перемогами над росіянином Сєргієм Ковальовим.

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Втім, Ворд, який залишив ринг непереможним (32 перемоги в 32-х боях), відмів такі перспективи категорично: "Я на пенсії. Усика вперше повноцінно побачив у бою з Беллью, а вперше почув про нього за шість чи сім місяців до цього. Він сильний боєць і користується великою повагою".

Розглядався командою українця також варіант з проведенням бою проти російського екс-чемпіона Дениса Лебедєва. Однак 39-річний росіянин, можна сказати, сам розвіяв ілюзії стосовно власної конкурентності, провівши непереконливий бій проти американця Майка Вілсона через тиждень після поєдинку Усик - Беллью.

Олександр і люди, які його ведуть, усвідомлювали, що зустріч із Лебедєвим буде цікавою лише у двох країнах - Україні та Росії. Та й то здебільшого через політичну складову. Потрібного фінансового підґрунтя під поєдинком, результат якого відомий наперед, бути не може. Те саме стосувалося й можливих реваншів з іншим росіянином Муратом Ґассієвим та латвійцем Майрісом Брієдісом, яких Усик побив під час Всесвітньої боксерської суперсерії.

Отже, залишилися лише супертяжі. Якщо так, то Олександрові доведеться відмовитися від чемпіонських поясів у крузервейті. У разі, якщо українець не зробить цього добровільно, титули він втратить автоматично, оскільки не буде проводити обов'язкових захистів.

Дефіцит ваги

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Власне, поєдинок проти Беллью вже можна було назвати перехідним між важким і суперважким дивізіонами.

Британець зробив собі ім'я двома ефектними перемогами над земляком Девідом Геєм саме у суперважкій вазі і, отримавши виклик від Усика, міг обирати, в якій вазі цей бій проводити.

Олександр був готовий битися серед супертяжів, але Тоні, який збирався після цього бою завершувати кар'єру, спокусився на нагоду піти в статусі абсолютного чемпіона світу. Не вийшло.

Однак попри перемогу зустріч проти Беллью вочевидь мала б стати для Усика повчальною. Він мав відчути, наскільки удари від реального супертяжа, який опустився в тяжі, відчутніші в порівнянні з тими, які довелося отримувати в зустрічах з тими ж Ґассієвим і особливо Брієдісом. Власне, вочевидь через те Олександр й завагався.

Під час осіннього конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у Києві Олександр стояв поряд із легендарними чемпіонами суперважкої ваги - Евандером Голіфілдом, Ленноксом Льюїсом, Віталієм Кличком.

Тоді було помітно, наскільки різниця в габаритах між Олександром і згадуваними легендами відчутна. Усик виглядав дрібним навіть на тлі Голіфілда, який свого часу пройшов шлях, котрий зараз збирається повторити українець (Евандер теж був абсолютним чемпіоном крузервейту, а потім здобував пояси в суперважкій вазі).

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Images Image caption Евандер Голіфілд та Володимир Кличко

Іншими словами, щоб бути конкурентним на найвищому рівні, Олександрові треба суттєво збільшувати м'язову масу.

У розумних межах, які знаходяться в рамках зросту 190 сантиметрів, тоді як нинішні чемпіони у суперважкій вазі Ентоні Джошуа та Діонтей Вайлдер - двометрові. Щоб конкурувати з цими хлопцями, виключно видатних технічних даних Усику може бути недостатньо. Тим паче, що збільшивши вагу, він ризикує втратити швидкість.

Плани чемпіонів

То хто може стати першим суперником Олександра в суперважкій вазі?

Навряд чи то будуть чинні володарі чемпіонських поясів.

Вайлдер, який має титул WBC, зараз сконцентрований на повторному бої з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Перший поєдинок між цими суперниками наприкінці минулого року завершився внічию і в обох бійців залишилися одне до одного питання. До того ж зустріч Вайлдер - Ф'юрі нині одна з найпривабливіших з матеріальної точки зору. Шукати від добра добра Діонтеєві і Тайсону сенсу немає. А якщо так, то Ф'юрі як екс-чемпіон світу теж наразі відпадає.

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Із Джошуа ситуація не така однозначна. Пріоритетом для Ентоні, якому з поясами WBA, IBF i WBO бракує титулу WBC, є поєдинок з Вайлдером. Але сторони ніяк не можуть домовитися про розподіл гонорарів.

Промоутер Джошуа Едді Герн наполягає на тому, щоб його підопічний отримав трохи більше, тоді як сторона Діонтея категорично налаштована на пропорції 50 на 50.

Поки тривають дискусії, Джошуа, аби не втрачати форми, підшукує проміжні варіанти. Одним з таких був вересневий бій з 39-річним росіянином Олександром Повєткіним, який Ентоні завершив нокаутом у сьомому раунді.

Наступний поєдинок чемпіона промоутерська компанія "Matchroom Sport" запланувала на 13 квітня. Теж на лондонському "Вемблі".

Попередньо вважалося, що суперником може стати британець Ділліан Вайт, який Джошуа програвав нокаутом у грудні 2015-го, але після того здобув цілу серію гучних перемог - над непереможним австралійцем Лукасом Брауном, "Північним жахом" Робертом Еленіусом з Фінляндії, екс-чемпіоном світу Джозефом Паркером і двічі над Дереком Чісорою.

Володіючи поясами WBC Sliver і WBO International, Ділліан мав всі підстави розраховувати на реванш з Джошуа. Однак у цьому випадку сторони теж не можуть зійтися у фінансових питаннях.

Команда Ділліана назвала пропозицію Едді Герна "образливою". Хоча сам промоутер сказав, що Ентоні наразі зацікавлений саме в зустрічі з Ділліаном.

Втім, у тому й річ, що Едді Герн, який веде справи Джошуа, у процесі підготовки поєдинку Усик - Беллью почав тісно співпрацювати з компанією К2 братів Кличків і промоутером Олександром Красюком.

Фактично, з того часу Едді став співпромоутером Усика. Раз так, то заява Красюка про бій Олександра у травні в США (а не 13 квітня на "Вемблі") свідчить, що найближчим суперником українця буде не Джошуа.

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До того ж сплутати карти може можливе повернення в бокс багаторічного домінатора суперважкого дивізіону Володимира Кличка, про яке останнім часом говорять багато у США і Великій Британії.

І хоч сам Володимир називає такі балачки "першоквітневим жартом", той же Ділліан Вайт стверджує, що навіть отримав пропозицію від команди українця.

"Для мене це велика честь, - каже британець. - Він був непереможним стільки років і тепер обрав мене. Правда, команда Кличка поставила умову: спершу два проміжних бої. А потім зустріч зі мною".

Реальні перспективи

Екс-чемпіонів залишилося не так вже й багато. Один з них - брутально нокаутований Джошуа Повєткін.

Варіант проміжного бою для Усика це був би дуже непоганий. Тим паче, що не далі як на початку року пан Красюк говорив, що з ймовірністю 70% першим суперником Олександра стане росіянин або кубинець Луїс Ортіс.

Втім, за повідомленням журналіста видання The Ring Майка Коппінґера, Ортіс гарантовано вийде в ринг 2 березня в Брукліні і його суперником точно буде не Усик.

Ще один екс-чемпіон - екс-володар пояса WBO Джозеф Паркер з Нової Зеландії, який трохи зіпсував собі рекорд двома поспіль поразками від Джошуа і Вайта.

У грудні Джозеф переміг нокатутом американця Александра Флореса і нібито був не проти зустрітися з Усиком. Втім, нещодавно промоутер новозеландця Девід Гіґґінз запевнив, що жодної пропозиції від компанії K2 Promotions не надходило.

"Джозеф неодноразово доводив, що не боїться жодних викликів. Усик не став би винятком. Але розмови про те, що хтось нам щось пропонував - маячня", - стверджує Девід.

Не можна відкидати для Усика також альтернативних варіантів у вигляді того ж Вайта чи непереможного американця Даррелла Мітчелла.

Проте всі вони, як і згадуваний кубинець Ортіс, наразі ставляться до можливої перспективи зустрічі з українцем скептично, називаючи його надто дрібним для суперважкої ваги.

Бій проти Беллью жодного з них не переконав. Проте одна справа - абстрактні балачки й зовсім інша - реальні пропозиції. Не гарантія, що отримавши їх, згадувані суперники від бою з єдиним у сучасному боксі абсолютним чемпіоном світу (нехай і в іншій вазі) відмовляться.

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