Екс-прем'єра Шотландії Алекса Салмонда звинуватили в спробі зґвалтування

Копирайт изображения PA Image caption Салмонд очолював Шотландську національну партію (SNP), яка виступала за незалежність від Великобританії, протягом майже 20 років

Колишньому главі уряду Шотландії Алексу Салмонду висунули звинувачення в спробі зґвалтування і сексуальному насильстві.

Він постав перед судом в Единбурзі, де йому висунули загалом 14 звинувачень, серед іншого в нападі непристойного характеру і в порушенні громадського спокою.

64-річний політик і ведучий телешоу на російському телеканалі RT не робив жодних заяв в суді і його відпустили під заставу.

Вийшовши з будівлі суду, Салмонд заявив, що він не винен в жодних злочинах і додав, що буде захищати себе в суді усіма наявними у нього способами.

У середу Алекс Салмонд, який обіймав пост першого міністра Шотландії з 2007 по 2014 рік, дав свідчення поліції.

Поліція відкрила справу після того, як шотландський уряд провів внутрішнього розслідування скарг про сексуальне насильство, які Салмонд категорично відкидає.

Копирайт изображения PA Image caption З 2017 року Алекс Салмонд веде програму The Alex Salmond Show на російському телеканалі RT

Два тижні тому Вищий цивільний суд в Единбурзі розглядав позов Салмонда. Тоді шотландський уряд визнав, що внутрішнє розслідування провели з порушеннями.

Екс-міністр подав позов проти уряду і зажадав розібратися з тим, як велося внутрішнє розслідування, наполягаючи на тому, що воно було несправедливим за багатьма пунктам.

У серпні минулого року поліція Шотландії повідомила, що Салмонда звинуватили в насильницьких діях сексуального характеру відносно двох жінок.

Салмонд назвав звинувачення сміховинними. Водночас він стверджував, що йому не дали належним чином вивчити висунуті проти нього звинувачення.

Салмонд очолював Шотландську національну партію (SNP), яка виступала за незалежність від Великобританії, протягом майже 20 років, був главою уряду Шотландії з 2007 року аж до референдуму 2014 року, на якому виборці проголосували проти незалежності Шотландії.

У листопаді 2017 року стало відомо, що Алекс Салмонд запускає ток-шоу на російському телеканалі RT, що фінансується державою. Алекс Салмонд також веде власну розмовну програму на лондонській радіостанції Ел-бі-сі.

Пропустити Twitter допис , автор: @M_Simonyan !!!!!!!!!!!! Ведущий политического шоу на нашем канале, бывший глава Шотландии Алекс Салмонд только что АРЕСТОВАН !!!!!!!!!!!! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 січня 2019 р.

Чим відомий Алекс Салмонд

Лідер Шотландської національної партії в 1990-2000 роках і в 2004-2014 роках.

Перший міністр Шотландії з 2007 по 2014 рік.

Подав у відставку після того, як більшість шотландських виборців проголосували проти незалежності Шотландії.

Став депутатом британського парламенту в 2015 році, але через два роки втратив місце депутата під час перевиборів.

З 2017 року веде програму The Alex Salmond Show на російському телеканалі RT.

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