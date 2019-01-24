"Гори" Гітлера продадуть на аукціоні в Берліні

Копирайт изображения Reuters Image caption Картину, автором якої вважають Адольфа Гітлера, виставили на аукціоні в Берліні

На аукціоні в Берліні виставили три акварельні картини, автором яких вважають нацистського лідера Адольфа Гітлера.

На роботах зображені гірські пейзажі, річка та віддалена фігура людини, що сидить під деревом.

Акварелі були створені на початку ХХ століття, в той час, коли Гітлер, якого пізніше звинуватили у найсерйозніших злочинах в історії людства, працював художником у Мюнхені.

І хоча аукціоністи сказали, що картини "не мають художньої цінності", їх можуть продати за тисячі євро.

Високий попит очікують з боку онлайн-учасників з Великої Британії, Скандинавії, США та Росії.

Відомо, що продавцями картини є люди похилого віку і вони не бажають, аби їхні імена називали.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аукціоністи стверджують. що ці картини "не мають художньої цінності"

За словами представника аукціону Гайнца-Йоахіма Медера, це не найкращі роботи з точки зору художньої майстерності, інтерес до них пов'язаний з підписом внизу картин.

Копирайт изображения Reuters Image caption Відомо, що існують сотні робіт Гітлера

До Першої світової війни Гітлер працював у Відні художником, малюючи листівки та картини. Там він двічі не зміг вступити до Віденської академії мистецтва.

У своїй книзі "Моя боротьба" (Mein Kampf) він стверджував, що малював три картини на день.

Після приходу до влади Гітлер нібито наказав зібрати та знищити свої твори, але відомо, що ще кілька сотень існують.

У Німеччині дозволено продавати картини Гітлера, якщо вони не містять нацистської символіки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гітлер працював художником у Відні до Першої світової війни

Багато робіт потрапили до американської армії, яка їх конфіскувала наприкінці Другої світової війни. Колекцію ніколи не виставляли.

Інші перебували у власності фізичних осіб та установ. Одну з найбільших колекцій отримав Міжнародний музей Другої світової війни в США.

У 2014 році картину Гітлера продали за 130 тис. євро на аукціоні в Нюрнберзі. Інші продали дешевше.

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