Акторка Катрін Деньов розпродає велику колекцію кутюрного одягу

  • 24 січня 2019

Christie's проводить аукціон дизайнерських вбрань акторки, багато з яких зроблені її другом Ів Сен-Лораном.

Ів Сен-Лоран цілує Катрін Деньов під час свого останнього модного показу в 2002 році Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Ів Сен-Лоран цілує Катрін Деньов під час свого останнього модного показу в 2002 році
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Майже 130 лотів продали на аукціоні в Парижі. Ще 146 предметів одягу можна купити на онлайн-аукціоні до 30 січня.

На продаж виставили костюми, сукні та аксесуари.

"Вони є витворами людини, яка була дуже талановитою і творила лише для того, щоб робити жінок більш красивими", - сказав Деньов.

75-річна зірка розповіла, що продає одяг після того, як залишила свій будинок у Нормандії, на півночі Франції, де зберігала вбрання протягом багатьох років.

Деньов була постійною музою Ів Сен-Лорана, одного з найбільш знаменитих дизайнерів 20-го століття, який помер у 2008 році. Пара познайомилася в 1965 році, коли їй було 22 роки, напередодні зустрічі акторки із королевою Великої Британії Єлизаветою Другою. Деньов попросила дизайнера зробити їй сукню для цього заходу - таким чином розпочалася їхня дружба, що тривала 40 років.

Акторка та дизайнер у 1987 році Копирайт изображения Getty Images
Image caption Акторка та дизайнер у 1987 році
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"Вона була біля нього під час всіх важливих моментів його кар'єри, в першому ряду глядачів на всіх показах мод", - розповіла Каміль де Фореста, координатор з продажу Christie's.

"Він дав їй силу і впевненість, тому вона сказала, що в одязі Ів Сен-Лорана почувається, як в легких латах."

На продаж виставили вінтажні вбрання, такі як міні-сукня з бісеру, в якій Деньов вперше зустріла режисера Альфреда Хічкока у 1969 році, її оцінили у 5 тисяч євро.

Міні-сукня з бісеру, в якій Деньов вперше зустріла режисера Альфреда Хічкока у 1969 році Копирайт изображения Christie's Images Ltd, 2019
Image caption Міні-сукня з бісеру, в якій Деньов вперше зустріла режисера Альфреда Хічкока у 1969 році
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Покупці можуть забрати собі чорну оксамитову сукню, яку вона вдягла на відкриття виставки Ів Сен-Лорана у Metropolitan Museum of Art в 1982 році.

Серед суконь з червоних доріжок є також золоте вбрання від Ів Сен Лорана з церемонії Оскара 2000 року, коли номінували фільм за участі Деньов "Схід / Захід". Очікується, що плаття буде продано за суму від 2000 до 3000 євро, повідомляє Reuters.

Золота сукня із оскарівської церемонії Копирайт изображения Getty Images
Image caption Золота сукня із оскарівської церемонії
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Багато з дизайнерських витворів вдягали лише один раз.

виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Організатори аукціону розповіли, що в акторки закінчилися вільні шафи, аби тримати колекцію вдома.
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виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения EPA
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения EPA
Image caption Розпродаж співпал із тижнем високої моди у Парижі
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения EPA
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения EPA
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения AFP/Getty Images
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения AFP/Getty Images
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения AFP/Getty Images
Presentational white space
виставка одягу Катрін Деньов Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Виставка одягу Катрін Деньов у Парижі
Presentational white space
Виставка одягу Катрін Деньов у Парижі Копирайт изображения AFP/Getty Images
Presentational white space
Виставка одягу Катрін Деньов у Парижі Копирайт изображения EPA
Presentational white space
Виставка одягу Катрін Деньов у Парижі Копирайт изображения AFP/Getty Images
Presentational white space

Всі фото належать правовласникам

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