Christie's проводить аукціон дизайнерських вбрань акторки, багато з яких зроблені її другом Ів Сен-Лораном.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Ів Сен-Лоран цілує Катрін Деньов під час свого останнього модного показу в 2002 році

Майже 130 лотів продали на аукціоні в Парижі. Ще 146 предметів одягу можна купити на онлайн-аукціоні до 30 січня.

На продаж виставили костюми, сукні та аксесуари.

"Вони є витворами людини, яка була дуже талановитою і творила лише для того, щоб робити жінок більш красивими", - сказав Деньов.

75-річна зірка розповіла, що продає одяг після того, як залишила свій будинок у Нормандії, на півночі Франції, де зберігала вбрання протягом багатьох років.

Деньов була постійною музою Ів Сен-Лорана, одного з найбільш знаменитих дизайнерів 20-го століття, який помер у 2008 році. Пара познайомилася в 1965 році, коли їй було 22 роки, напередодні зустрічі акторки із королевою Великої Британії Єлизаветою Другою. Деньов попросила дизайнера зробити їй сукню для цього заходу - таким чином розпочалася їхня дружба, що тривала 40 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка та дизайнер у 1987 році

"Вона була біля нього під час всіх важливих моментів його кар'єри, в першому ряду глядачів на всіх показах мод", - розповіла Каміль де Фореста, координатор з продажу Christie's.

"Він дав їй силу і впевненість, тому вона сказала, що в одязі Ів Сен-Лорана почувається, як в легких латах."

На продаж виставили вінтажні вбрання, такі як міні-сукня з бісеру, в якій Деньов вперше зустріла режисера Альфреда Хічкока у 1969 році, її оцінили у 5 тисяч євро.

Копирайт изображения Christie's Images Ltd, 2019 Image caption Міні-сукня з бісеру, в якій Деньов вперше зустріла режисера Альфреда Хічкока у 1969 році

Покупці можуть забрати собі чорну оксамитову сукню, яку вона вдягла на відкриття виставки Ів Сен-Лорана у Metropolitan Museum of Art в 1982 році.

Серед суконь з червоних доріжок є також золоте вбрання від Ів Сен Лорана з церемонії Оскара 2000 року, коли номінували фільм за участі Деньов "Схід / Захід". Очікується, що плаття буде продано за суму від 2000 до 3000 євро, повідомляє Reuters.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Золота сукня із оскарівської церемонії

Багато з дизайнерських витворів вдягали лише один раз.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Організатори аукціону розповіли, що в акторки закінчилися вільні шафи, аби тримати колекцію вдома.

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Копирайт изображения EPA Image caption Розпродаж співпал із тижнем високої моди у Парижі

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Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Виставка одягу Катрін Деньов у Парижі

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