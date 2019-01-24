Акторка Катрін Деньов розпродає велику колекцію кутюрного одягу
Christie's проводить аукціон дизайнерських вбрань акторки, багато з яких зроблені її другом Ів Сен-Лораном.
Майже 130 лотів продали на аукціоні в Парижі. Ще 146 предметів одягу можна купити на онлайн-аукціоні до 30 січня.
На продаж виставили костюми, сукні та аксесуари.
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"Вони є витворами людини, яка була дуже талановитою і творила лише для того, щоб робити жінок більш красивими", - сказав Деньов.
75-річна зірка розповіла, що продає одяг після того, як залишила свій будинок у Нормандії, на півночі Франції, де зберігала вбрання протягом багатьох років.
Деньов була постійною музою Ів Сен-Лорана, одного з найбільш знаменитих дизайнерів 20-го століття, який помер у 2008 році. Пара познайомилася в 1965 році, коли їй було 22 роки, напередодні зустрічі акторки із королевою Великої Британії Єлизаветою Другою. Деньов попросила дизайнера зробити їй сукню для цього заходу - таким чином розпочалася їхня дружба, що тривала 40 років.
"Вона була біля нього під час всіх важливих моментів його кар'єри, в першому ряду глядачів на всіх показах мод", - розповіла Каміль де Фореста, координатор з продажу Christie's.
"Він дав їй силу і впевненість, тому вона сказала, що в одязі Ів Сен-Лорана почувається, як в легких латах."
На продаж виставили вінтажні вбрання, такі як міні-сукня з бісеру, в якій Деньов вперше зустріла режисера Альфреда Хічкока у 1969 році, її оцінили у 5 тисяч євро.
Покупці можуть забрати собі чорну оксамитову сукню, яку вона вдягла на відкриття виставки Ів Сен-Лорана у Metropolitan Museum of Art в 1982 році.
Серед суконь з червоних доріжок є також золоте вбрання від Ів Сен Лорана з церемонії Оскара 2000 року, коли номінували фільм за участі Деньов "Схід / Захід". Очікується, що плаття буде продано за суму від 2000 до 3000 євро, повідомляє Reuters.
Багато з дизайнерських витворів вдягали лише один раз.
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