В США продовжується "шатдаун": Сенат не підтримав законопроекти, що могли його зупинити

Копирайт изображения Getty Images Image caption Працівники уряду на акції протесту

Сенат США не дав найдовшому в історії країни "шатдауну" добігти кінця, відхиливши два законопроекти, що мали відновити роботу урядових установ.

Пропозиція республіканців провалилася "з рахунком" 50-47, а законопроект демократів не пройшов із результатом 52-44. Кожен із документів потребував підтримки у 60 голосів.

Тим часом 800 тисяч федеральних працівників, які намагаються розплатитися за рахунками, знову пропустять черговий день зарплати цієї п'ятниці 25 січня.

Найдовше призупинення роботи уряду в історії США триває 34 день. Уряд не має фінансування через те, що парламент відмовляється схвалити новий бюджет, який передбачає в тому числі виділення коштів на загороджувальний бар'єр вздовж кордону.

Шість республіканців, серед яких був колишній кандидат в президенти США Мітт Ромні - проголосували за законопроект демократів. Він відкрив би уряд до 8 лютого.

Тільки один демократ підтримав пропозицію республіканців, яка передбачає виділення 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні США та Мексики, які вимагає Дональд Трамп.

Конфлікт між президентом та конгресменами виник під час ухвалення тимчасового бюджету США наприкінці грудня 2018 року. Дональд Трамп вимагає включити до нього 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Палата представників США погодила його фінансування, проте демократи у Сенаті не захотіли голосувати за цю статтю бюджету.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Міністр торгівлі Вілбур Росс отримав негативну реакцією за зауваження щодо невиплачених працівникам зарплат

Мультимільйонер та міністр торгівлі Вілбур Росс запитав, чому федеральні працівники, які не отримують зарплат, ходять за їжею до благочинних організацій, а не візьмуть кредит у банку.

За це йому дорікнула демократ та лідер Палати представників США, спікер Ненсі Пелосі, яка заявила, що Росс ставиться до людей в стилі Марії-Антуанетти, яка казала, що "можна їсти тістечка, якщо немає хлібу".

Напередодні голосування 24 січня результати опитування громадської думки, яке провела агенція Associated Press, свідчили про те, що "шатдаун" негативно позначився на рейтингах Трампа.

Тільки 34% американців під час опитування схвалили в цілому дії Дональда Трампа - минулого місяця їх було 42%. Шість з десяти покладають провину за "шатдаун" головним чином на нього. Але серед республіканських виборців його схвалення становило близько 80%.

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