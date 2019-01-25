Сорос назвав лідера Китаю "найбільшою загрозою" вільному суспільству
Відомий мільярдер і філантроп Джордж Сорос використав свою щорічну промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), аби заявити про загрозу Китаю і його президента Сі Цзіньпіна.
Пан Сорос попередив, що штучний інтелект і машинне навчання можуть використати для закріплення тоталітарного контролю в країні.
За його словами, цей сценарій є "безпрецедентною небезпекою".
- Сі Цзиньпін не виключив застосування сили для повернення Тайваню
- У поштовій скриньці мільярдера Сороса знайшли вибухівку
- У Будапешті протестували проти закриття університету Сороса
Але він сказав, що китайський народ був його "головним джерелом надії".
"Китай не є єдиним авторитарним режимом у світі, але він є найбагатшим, найсильнішим і технологічно найбільш просунутим", - сказав він, зазначивши, що російський режим Володимира Путіна його також непокоїть.
"Ризик для безпеки"
"Це робить Сі Цзіньпіна найнебезпечнішою загрозою для відкритих суспільств", - сказав він.
Пан Сорос, відомий донор Демократичної партії США, також розкритикував позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Китаю.
"Замість того, щоб вести торговельну війну з практично усім світом, США повинні зосередитися на Китаї", - сказав він.
Він закликав Вашингтон розібратися з китайськими технологічними компаніями, такими як Huawei та ZTE, які, за його словами, є "неприйнятним ризиком для безпеки решти світу".
У більш широкому сенсі, пан Сорос попередив, що репресивні режими можуть використовувати технології для контролю своїх громадян.
Це він назвав "смертельною загрозою для відкритих суспільств".
88-річний бізнесмен єврейського походження з Угорщини пережив нацистську окупацію країни, підробивши документи. Він став відомим через роль у девальвації британського фунта, відомої як "Чорна середа".
Але саме його філантропічна та політична діяльність зробили пана Сороса знаковою фігурою в США, Європі та за її межами.
Хабарі
Він витратив мільярди доларів власних коштів на фінансування проектів у галузі прав людини та ліберально-демократичних ініціатив по всьому світу, і став частим об'єктом критики з боку правих груп через підтримку ліберальних цінностей.
Велика частина критики, спрямованої проти нього, мала антисемітські відтінки.
Минулого року в поштовій скриньці його будинку в Нью-Йорку знайшли підозрілий пакет.
Пан Сорос у своїй минулорічній промові в Давосі розкритикував технологічних гігантів, на кшталт Facebook, і їхній негативний вплив на демократичні системи.
Але цього року він спрямував свій гнів проти Пекіна, і особливо проти його суперечливого інвестиційного плану "Пояс і дорога", який передбачає інвестиції у дорожні, залізничні та морські сполучення для стимулювання торгівлі з країнами світу.
"Він був покликаний сприяти інтересам Китаю, а не інтересам країн-реципієнтів", - сказав він.
"Його амбітні інфраструктурні проекти переважно фінансувалися шляхом позик, а не грантів, а іноземні чиновники часто отримували хабарі, аби на них погодитись".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.