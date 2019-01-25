Сорос назвав лідера Китаю "найбільшою загрозою" вільному суспільству

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Відомий мільярдер і філантроп Джордж Сорос використав свою щорічну промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), аби заявити про загрозу Китаю і його президента Сі Цзіньпіна.

Пан Сорос попередив, що штучний інтелект і машинне навчання можуть використати для закріплення тоталітарного контролю в країні.

За його словами, цей сценарій є "безпрецедентною небезпекою".

Але він сказав, що китайський народ був його "головним джерелом надії".

"Китай не є єдиним авторитарним режимом у світі, але він є найбагатшим, найсильнішим і технологічно найбільш просунутим", - сказав він, зазначивши, що російський режим Володимира Путіна його також непокоїть.

"Ризик для безпеки"

"Це робить Сі Цзіньпіна найнебезпечнішою загрозою для відкритих суспільств", - сказав він.

Пан Сорос, відомий донор Демократичної партії США, також розкритикував позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Китаю.

"Замість того, щоб вести торговельну війну з практично усім світом, США повинні зосередитися на Китаї", - сказав він.

Він закликав Вашингтон розібратися з китайськими технологічними компаніями, такими як Huawei та ZTE, які, за його словами, є "неприйнятним ризиком для безпеки решти світу".

У більш широкому сенсі, пан Сорос попередив, що репресивні режими можуть використовувати технології для контролю своїх громадян.

Це він назвав "смертельною загрозою для відкритих суспільств".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Сорос піддав критиці Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа

88-річний бізнесмен єврейського походження з Угорщини пережив нацистську окупацію країни, підробивши документи. Він став відомим через роль у девальвації британського фунта, відомої як "Чорна середа".

Але саме його філантропічна та політична діяльність зробили пана Сороса знаковою фігурою в США, Європі та за її межами.

Хабарі

Він витратив мільярди доларів власних коштів на фінансування проектів у галузі прав людини та ліберально-демократичних ініціатив по всьому світу, і став частим об'єктом критики з боку правих груп через підтримку ліберальних цінностей.

Велика частина критики, спрямованої проти нього, мала антисемітські відтінки.

Минулого року в поштовій скриньці його будинку в Нью-Йорку знайшли підозрілий пакет.

Пан Сорос у своїй минулорічній промові в Давосі розкритикував технологічних гігантів, на кшталт Facebook, і їхній негативний вплив на демократичні системи.

Але цього року він спрямував свій гнів проти Пекіна, і особливо проти його суперечливого інвестиційного плану "Пояс і дорога", який передбачає інвестиції у дорожні, залізничні та морські сполучення для стимулювання торгівлі з країнами світу.

"Він був покликаний сприяти інтересам Китаю, а не інтересам країн-реципієнтів", - сказав він.

"Його амбітні інфраструктурні проекти переважно фінансувалися шляхом позик, а не грантів, а іноземні чиновники часто отримували хабарі, аби на них погодитись".

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