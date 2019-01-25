Картини Гітлера, які хотіли продати на аукціоні, можуть виявитись підробкою

Копирайт изображения Reuters Image caption Картини, автором яких вважають Адольфа Гітлера, виставили на аукціоні в Берліні

Три акварельні картини, автором яких вважали нацистського лідера Адольфа Гітлера, вилучила німецька поліція.

Роботи хотіли виставити на продаж в аукціонному домі "Клосс" в Берліні, але поліція вилучила їх як можливі підробки.

На роботах зображені гірські пейзажі, річка та віддалена фігура людини, яка сидить під деревом.

Акварелі створили на початку ХХ століття, в той час, коли Гітлер, якого пізніше звинуватили у найсерйозніших злочинах в історії людства, працював художником у Мюнхені.

Поліція вилучила картини у четвер вранці, після повідомлення про їхню можливу неавтентичність.

Берлінська поліція заявила, що відкрила справу за фактом "спроби шахрайства" та "фальсифікації документів".

Стартова ціна кожної з картин складала 4 000 євро, повідомляє агентство AFP. Всі акварелі мали печатку автентичності, надану експертом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аукціоністи стверджують. що ці картини "не мають художньої цінності"

Представник поліції Патріція Брьомер сказала BBC, що слідчі вивчають, чи не "підробили" документацію про справжність картин.

У рамках розслідування нікого не заарештували.

Ніхто з аукціонного будинку "Клосс" не був готовий прокоментувати ситуацію.

Відомо, що продавцями картини є люди похилого віку і вони не бажають, аби їхні імена називали.

Як сказав Reuters представник аукціону Гайнц-Йоахім Медер, "якщо прогулятись набережною Сени, то зі 100 побачених там робіт художників 80 будуть кращими за ці".

За його словами, інтерес до картин пов'язаний з підписом автора.

Копирайт изображения Reuters Image caption Відомо, що існують сотні робіт Гітлера

Високий попит на аукціоні очікували з боку онлайн-учасників з Великої Британії, Скандинавії, США та Росії.

До Першої світової війни Гітлер працював у Відні художником, малюючи листівки та картини. Там він двічі не зміг вступити до Віденської академії мистецтв.

У своїй книзі "Моя боротьба" (Mein Kampf) він стверджував, що малював три картини на день.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До Першої світової війни Гітлер працював у Відні художником, малюючи по три картини на день

Після приходу до влади Гітлер нібито наказав зібрати та знищити свої твори, але відомо, що ще кілька сотень їх існує.

У Німеччині дозволено продавати картини Гітлера, якщо вони не містять нацистської символіки.

У 2009 році у Британії на аукціоні продали 13 картин за 130 тисяч євро. Усі підписані: А.Гітлер.

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