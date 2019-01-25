Хто керуватиме Межигір'ям? Скандал довкола резиденції Януковича

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Хонка, страуси, машини - це далеко не все, що є у колишній резиденції Віктора Януковича "Межигір'я". Сьогодні Національне агентство України з питань розшуку та управління одержаними злочинним шляхом активами (АРМА) мало оголосити результати конкурсу на обрання управителя цим майном. Проте через скандал навколо конкурсу АРМА вирішила не завершувати його зараз, а продовжити більш ніж на місяць.

Документи на конкурс подали два учасники: громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" та компанія "Атлант Девелоп", серед яких і обрали переможця.

Група журналістів-розслідувачів заявила, що конкурс був непрозорим та вимагали його продовження і відкритого обговорення майбутнього колишньої резиденції "Януковича".

Тепер охочі можуть подати документи на участь у конкурсі до 28 лютого.

Арештоване майно

У рамках кримінальних справ проти Януковича щодо зловживання службовим становищем та заволодіння майном Печерський райсуд Києва наклав арешт на власність екс-президента у Межигір'ї Київської області.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після втечі Віктора Януковича у його резиденції жили активісти

29 травня 2018 року суд передав управління цим майном АРМА. Як повідомили BBC News Україна в установі, закон передбачає, що після отримання майна АРМА зобов'язана оголосити конкурс на його управителя, бо сама проводити таку діяльність не може.

Представник відомства розповів, що управитель потрібен для того, аби забезпечити належний стан об'єкта та господарську діяльність на його території.

Напередодні отримання "Межигір'я" АРМА зверталася до різних вітчизняних та світових компаній, які могли б стати управителем резиденції.

Серед вітчизняних вони звертались до кіностудій FILM.UA Group та "Студія Квартал-95", культурних проектів "Арт-завод "Платформа" та PinchukArtCentre, виставкових комплексів "Експоцентр України", "КиївЕкспоПлаза" і "Міжнародний Виставковий Центр", а також PR і івент-агентств, та навіть Державного управління справами, яке завідує державним майном.

Крім того, АРМА заявляє, що писала листа до кінокомпаній Metro-Goldwyn-Mayer Warner Bros. Studio, 20th Century FOX Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment та DreamWorks.

При цьому жодна з вищезазначених компаній цікавості в управлінні "Межигір'ям" не виявила.

Конкурс: дубль один

23 листопада 2018 року АРМА оголосила конкурс на управителя "Межигір'я". Подаватись на нього учасники могли до 12 грудня.

"Попри величезний суспільний резонанс, суспільне та політичне значення цього об'єкту, інтерес бізнесу до управління цим об'єктом виявився вкрай низьким", - сказав керівник АРМА Антон Янчук на прес-конференції у п'ятницю.

Всього знайшлося двоє охочих.

Image caption Керівник АРМА Антон Янчук поскаржився на низьку активність

Одна заявка надійшла від громадської організації "Національний парк України "Межигір'я", зареєстрованої у грудні 2014 року за адресою резиденції.

Громадська організація з 2014 року фактично управляє цим майном, хоча не є його власником чи офіційним управителем.

На своєму сайті громадська організація зазначає, що на утримання та реставрацію комплексу "Межигір'я" за ці роки "не було витрачено жодної копійки бюджетних коштів".

При цьому вона також вказує вартість квитків для відвідування комплексу - 100 гривень для дорослих у будній день та 120 у вихідні, а екскурсія ретро-гаражем обійдеться ще у 50 гривень.

Квитки називаються "благодійними".

Керівник АРМА зазначив, що ця громадська організація не відповідає вимогам до управителів майна, бо "не є суб'єктом господарювання".

"У нас не було юридичної можливості розглядати цю кандидатуру", - зазначив Антон Янчук.

При цьому, якщо громадська організація змінить свій статус, то зможе повноцінно брати участь у конкурсі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У колишній резиденції існує звіринець

Інша заявка надійшла від ТОВ "АТЛАНТ ДЕВЕЛОП".

У державному реєстрі юридичних осіб є всього одна компанія з такою назвою.

З відкритих джерел відомо, що зареєстрована вона в Києві на вулиці Круглоуніверситетська та має статутний капітал у 1 000 гривень.

Власником компанії значиться чоловік з Білої Церкви, повний тезка якого працює там фельдшером у військовій частині.

В рамках конкурсу компанія заявила, що має досвід управління майном, оскільки орендує приміщення загальною площею понад тисяча квадратних метрів у Дніпрі, а також два автомобілі.

Скандал і новий старий конкурс

Напередодні оголошення результатів конкурсу на управителя "Межигір'я", яке планувалось провести у п'ятницю, в активістів виникли питання.

Група журналістів-розслідувачів і активістів із проекту "ЯнуковичЛікс" опублікували ввечері 24 січня у Facebook заяву про те, що "конкурс на обрання управителя таким важливим об'єктом виявився непрозорим і прихованим від громадськості".

"Наскільки нам відомо, жоден представник громадськості не мав можливості оцінити якість пропозицій учасників - попри те, що саме завдяки зусиллям громадськості парк та резиденції не були по-варварськи розграбовані", - йдеться у заяві.

Вони запропонували відкласти оголошення результатів конкурсу, організувати відкриті співбесіди з кандидатами, забезпечити публічне обговорення планів розвитку "Межигір'я", "організувати та забезпечити прозорий процес інвентаризації".

Також журналісти наголошують на необхідності зберегти музей на території резиденції екс-президента Януковича.

Автор проекту "Схеми" Наталія Седлецька у Facebook написала, що "громадськість просто була позбавлена можливості почути аргументи претендентів, проконтролювати прозорість роботи комісії, яка обирала переможця".

Голова громадської ради при АРМА Гліб Канєвський написав у Facebook, що участь у засіданнях конкурсної комісії брала Transparency International Ukraine.

Пан Канєвський додав, що журналісти не звертались до АРМА "з запитами щодо діяльності тендерного комітету" протягом всього конкурсу.

На прес-конференції у п'ятницю начальник юридичного відділу АРМА та керівник тендерного комітету Андрій Потьомкін також заявив, що представник Transparency International Ukraine приходив на засідання конкурсної комісії "один раз".

Юридичний радник Transparency International Ukraine Катерина Риженко розповіла, що представник організації був присутнім на засіданні тендерного комітету, щодо вибору управління "Межигір'я".

Копирайт изображения Getty Images Image caption За часи президентства Янукович зібрав значну колекцію автомобілів, яка зараз знаходиться у "Межигір'ї"

"Він був присутній виключно в ролі спостерігача, з жодними документами ми не мали можливості ознайомитися ні до засідання комітету, ні під час", - сказала пані Риженко.

24 січня керівник АРМА Антон Янчук провів зустріч із журналістами, в результаті якої вирішив не оголошувати переможця, а продовжити конкурс до кінця лютого.

Сьогодні на прес-конференції він висловив сподівання, що інформація навколо конкурсу призведе до збільшення інтересу від приватних компаній.

Керівник тендерного комітету Андрій Потьомкін додав, що АРМА хотіла б залучити до конкурсу журналістів, які виявлять інтерес.

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