У Лондоні на будівництві знайшли могилу дослідника, який дав ім'я Австралії

Копирайт изображения ART GALLERY OF SOUTH AUSTRALIA Image caption Австралія завдячує своєю назвою саме капітану Метью Фліндерсу

Археологи, які працюють на будівництві залізничного проекту на місці старого кладовища в Лондоні, знайшли останки дослідника капітана Метью Фліндерса. Майже 150 років його могила вважалася втраченою.

Капітан Фліндерс очолив першу експедицію навколо Австралії, довівши, що це континент. Саме за його пропозицією назвали цю країну.

Останки дослідника знайшли на місці поховань у Сент-Джеймс-Гарденс у Лондоні. Звідти планують перенести близько 61 тис. скелетів, оскільки на цій ділянці біля вокзалу Юстон збудують станцію для швидкісної залізниці.

Нещодавно знайдена труна свідчить про те, що капітана поховали 23 липня 1814 року.

Розкопки почалися в жовтні минулого року. Це одна з 60 археологічних ділянок, розташованих між Лондоном та Бірмінгемом, які досліджують перед спорудженням лінії швидкісної залізниці HS2 вартістю у 55 млрд фунтів стерлінгів.

Науковці знали, що капітан Фліндерс був похований серед тисяч інших людей на цій ділянці, яку забудували, коли вокзал Юстон розширили у XIX сторіччі. Втім, було неясно, чи зможуть науковці ідентифікувати його останки.

Копирайт изображения HS2 Image caption Археологи змогли ідентифікувати останки Фліндерса завдяки свинцевій табличці на його труні

Археологи дуже зраділи такій швидкій знахідці під час початкової стадії розкопок, оскільки були не впевнені, чи зможуть знайти поховання Фліндерса серед 40 тисяч інших, повідомили в адміністрації залізниці.

Ідентифікувати останки вдалося завдяки свинцевій табличці на його труні.

Копирайт изображения HS2 Image caption На ділянці Сент-Джеймс-Гарденс, де зараз розташований вокзал Юстон, з 1788 по 1853 роки було поховано близько 61 тис. людей

Метью Фліндерс, який був родом з англійського графства Лінкольншир, здійснив кілька великих подорожей, зокрема як капітан корабля "Слідчий". На цьому кораблі він обійшов навколо усієї Австралії, довівши, що це континент.

Вважається, що саме йому Австралія завдячує своєю назвою. Хоча Фліндерс був не першим, хто використав цю назву, його роботи популяризували її використання.

Могильну плиту, що позначала місце його поховання, після розбудови вокзалу Юстон у 1840-х роках перенесли на іншу ділянку поховання, а його могила загубилася.

Австралійська спадщина капітана Фліндерса

Гайвел Гріффіт, кореспондент BBC News Sydney

В Австралії ім'я Фліндерса у всіх на вустах.

На його честь названо вулиці, станції, гори, міста, річку та університет.

Але не всі знають ще один факт про чоловіка, який упорядкував карти цілої країни і довів, що це континент.

Метью Фліндерс знайшов час, щоб написати біографію свого корабельного кота Тріма.

Як писав капітан Фліндерс, Трім пережив низку штормів, падіння за борт і корабельну катастрофу, а смерть знайшов на Маврикії, де голодні раби з'їли бідолашного.

У Сіднеї є навіть статуя кота Тріма, якого так любив хазяїн.

На відзначення 200-річчя з дня смерті капітана Фліндерса в Лондоні відкрили його статую, яку встановили на станції Юстон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статую капітана Фліндерса у 2014 році в Лондоні відкрив принц Вільям. Біля капітана - звісно, його улюблений кіт

Науковці хочуть дослідити останки капітана, щоб з'ясувати чи позначилися на ньому якимсь чином морські подорожі та, можливо, дізнатися ще щось нове про цього відомого дослідника.

Останки капітана Фліндерса, разом з іншими похованими в Сент-Джеймс-Гарденс, перепоховають на іншому місці, про яке повідомлять пізніше, зазначили в управлінні швидкісної залізниці HS2.

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